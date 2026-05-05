Заяви РФ про перемир’я суперечать реальності: ворог б’є по критичній інфраструктурі, - Свириденко. ФОТОрепортаж

У ніч на 5 травня Росія здійснила масовану атаку по енергетичних, газових, промислових і залізничних об’єктах України. Загинули щонайменше п’ятеро людей, десятки дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Зараз у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Херсонській та інших областях триває ліквідація наслідків нічних масованих російських ударів. Залучені всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.

Свириденко зазначили, що армія РФ вдарила ракетами та дронами по об’єктах енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості. Також зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі - пошкоджені будинки, транспорт і підприємства.

На жаль, за попередніми даними 5 людей загинуло та 39 поранених. Найскладніша ситуація на Полтавщині: внаслідок удару по об’єкту газовидобутку загинули працівники та рятувальники, ще десятки поранені. Є втрати і в Харківській області. Мої співчуття родинам загиблих.

Російські заяви про припинення вогню суперечать реальності

"Пропозиції про перемир’я з боку Росії залишаються лише заявами. Реальність - це нічні удари по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Ці атаки ще раз показують: захист об’єктів критичної інфраструктури і посилення протиповітряної оборони залишаються нашим ключовим пріоритетом", - зазначила Свириденко.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.

Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.

Через повторний ракетний удар РФ по Полтавщині загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані.

Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.

Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.

