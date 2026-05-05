Заяви РФ про перемир’я суперечать реальності: ворог б’є по критичній інфраструктурі, - Свириденко. ФОТОрепортаж
У ніч на 5 травня Росія здійснила масовану атаку по енергетичних, газових, промислових і залізничних об’єктах України. Загинули щонайменше п’ятеро людей, десятки дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
"Зараз у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Херсонській та інших областях триває ліквідація наслідків нічних масованих російських ударів. Залучені всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.
Свириденко зазначили, що армія РФ вдарила ракетами та дронами по об’єктах енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості. Також зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі - пошкоджені будинки, транспорт і підприємства.
На жаль, за попередніми даними 5 людей загинуло та 39 поранених. Найскладніша ситуація на Полтавщині: внаслідок удару по об’єкту газовидобутку загинули працівники та рятувальники, ще десятки поранені. Є втрати і в Харківській області. Мої співчуття родинам загиблих.
Російські заяви про припинення вогню суперечать реальності
"Пропозиції про перемир’я з боку Росії залишаються лише заявами. Реальність - це нічні удари по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Ці атаки ще раз показують: захист об’єктів критичної інфраструктури і посилення протиповітряної оборони залишаються нашим ключовим пріоритетом", - зазначила Свириденко.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.
- Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.
- Через повторний ракетний удар РФ по Полтавщині загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані.
- Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.
- Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.
Наслідки комбінованого удару
зєля призначив наше "перемир'я" від сьогоднішньої полуночі.
За дві доби до початку руснявого.
Русня, звісно, проігнорує, і тоді можна "ну, ви наше проігнорували, значить, вам не мир треба, а парад провести, а потім знову почнете, а нам так не цікаво, тому раз ви продовжуєте, то і ми - теж".
От тільки навряд чи так буде.
Знову буде дотримання в один бік.
А хто то у 2019 дав наказ розміновувати Чонгар, акваторію Азовського моря, відводити наші війська із укріплень, скоротити ЗСУ на 40 тисяч і знищити всі ракетні програми? Що то за незнайомий такий Вован?