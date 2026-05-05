Заявления РФ о перемирии противоречат реальности: враг наносит удары по критической инфраструктуре, - Свириденко. ФОТОрепортаж

В ночь на 5 мая Россия нанесла массированный удар по энергетическим, газовым, промышленным и железнодорожным объектам Украины. Погибли, по меньшей мере, пять человек, десятки получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Сейчас в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Херсонской и других областях продолжается ликвидация последствий ночных массированных российских ударов. Задействованы все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Свириденко отметила, что армия РФ нанесла удары ракетами и дронами по объектам энергетики, нефтегазовой инфраструктуры, железной дороги и промышленности. Также зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре - повреждены дома, транспорт и предприятия.

К сожалению, по предварительным данным, 5 человек погибли и 39 ранены. Самая сложная ситуация - в Полтавской области: в результате удара по объекту газодобычи погибли работники и спасатели, еще десятки ранены. Есть потери и в Харьковской области. Мои соболезнования семьям погибших.

Российские заявления о прекращении огня противоречат реальности

"Предложения о перемирии со стороны России остаются лишь заявлениями. Реальность - это ночные удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам. Эти атаки еще раз показывают: защита объектов критической инфраструктуры и усиление противовоздушной обороны остаются нашим ключевым приоритетом", - отметила Свириденко.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
  • Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.
  • В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.
  • Также под вражескими атаками находился Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
  • Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

Последствия комбинированного удара

Удары по Полтавской, Харьковской и другим областям: РФ атаковала энергетику и промышленность Украины
удары 5 мая
Треба по параду запустить дрони. Можна просто без бойової частини. Якщо почнеться давка під ботінками хтось та загине
05.05.2026 11:56 Ответить
затопчуть, то таке.
чим більше, тим краще.
а, от подивитися на перекошене від жаху ботоксне рило, оце тєма!
05.05.2026 11:58 Ответить
Стюардесса може не в курсах, шо х-ло обьявило перемирие в одностороннем порядке на 9-е.
05.05.2026 11:57 Ответить
криворагульний малорос владімір зе, погодився, бо для нього 9 мая то со слєзамі на глазах і ділдами на палках.
і, звісно, шашлики.
05.05.2026 11:59 Ответить
Так вони ж "назначілі" на 8-9 травня, сьогодні - 5 травня.
зєля призначив наше "перемир'я" від сьогоднішньої полуночі.
За дві доби до початку руснявого.
Русня, звісно, проігнорує, і тоді можна "ну, ви наше проігнорували, значить, вам не мир треба, а парад провести, а потім знову почнете, а нам так не цікаво, тому раз ви продовжуєте, то і ми - теж".
От тільки навряд чи так буде.
Знову буде дотримання в один бік.
05.05.2026 11:59 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує про запровадження режиму тиші починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Аха, зедрот, ща х-ло с радостью подхватит твое перемирие.
05.05.2026 12:02 Ответить
А у відповідь полетіли десятки "фламінго", так, стюардесо?
05.05.2026 12:03 Ответить
Значить треба іПашити по мАЦковскАму побєдобєсію на крававій площАдЄ.
05.05.2026 12:21 Ответить
О, вже Свириденко коментує події і відвертає увагу громадян від провалів "зеленої команди" як на фронті, так і всередині країни. Не важко було здогадатися, що як тівльки Гундосік їде в міжнародне турне - то ворог б'є по містах України.
А хто то у 2019 дав наказ розміновувати Чонгар, акваторію Азовського моря, відводити наші війська із укріплень, скоротити ЗСУ на 40 тисяч і знищити всі ракетні програми? Що то за незнайомий такий Вован?
05.05.2026 12:31 Ответить
 
 