Заявления РФ о перемирии противоречат реальности: враг наносит удары по критической инфраструктуре, - Свириденко. ФОТОрепортаж
В ночь на 5 мая Россия нанесла массированный удар по энергетическим, газовым, промышленным и железнодорожным объектам Украины. Погибли, по меньшей мере, пять человек, десятки получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Сейчас в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Херсонской и других областях продолжается ликвидация последствий ночных массированных российских ударов. Задействованы все необходимые службы", - говорится в сообщении.
Свириденко отметила, что армия РФ нанесла удары ракетами и дронами по объектам энергетики, нефтегазовой инфраструктуры, железной дороги и промышленности. Также зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре - повреждены дома, транспорт и предприятия.
К сожалению, по предварительным данным, 5 человек погибли и 39 ранены. Самая сложная ситуация - в Полтавской области: в результате удара по объекту газодобычи погибли работники и спасатели, еще десятки ранены. Есть потери и в Харьковской области. Мои соболезнования семьям погибших.
Российские заявления о прекращении огня противоречат реальности
"Предложения о перемирии со стороны России остаются лишь заявлениями. Реальность - это ночные удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам. Эти атаки еще раз показывают: защита объектов критической инфраструктуры и усиление противовоздушной обороны остаются нашим ключевым приоритетом", - отметила Свириденко.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
- Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.
- В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.
- Также под вражескими атаками находился Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
- Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.
Последствия комбинированного удара
чим більше, тим краще.
а, от подивитися на перекошене від жаху ботоксне рило, оце тєма!
і, звісно, шашлики.
зєля призначив наше "перемир'я" від сьогоднішньої полуночі.
За дві доби до початку руснявого.
Русня, звісно, проігнорує, і тоді можна "ну, ви наше проігнорували, значить, вам не мир треба, а парад провести, а потім знову почнете, а нам так не цікаво, тому раз ви продовжуєте, то і ми - теж".
От тільки навряд чи так буде.
Знову буде дотримання в один бік.
Аха, зедрот, ща х-ло с радостью подхватит твое перемирие.
А хто то у 2019 дав наказ розміновувати Чонгар, акваторію Азовського моря, відводити наші війська із укріплень, скоротити ЗСУ на 40 тисяч і знищити всі ракетні програми? Що то за незнайомий такий Вован?