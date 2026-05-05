Заявления РФ о перемирии противоречат реальности: враг наносит удары по критической инфраструктуре, - Свириденко. ФОТОрепортаж

В ночь на 5 мая Россия нанесла массированный удар по энергетическим, газовым, промышленным и железнодорожным объектам Украины. Погибли, по меньшей мере, пять человек, десятки получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Сейчас в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Херсонской и других областях продолжается ликвидация последствий ночных массированных российских ударов. Задействованы все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Свириденко отметила, что армия РФ нанесла удары ракетами и дронами по объектам энергетики, нефтегазовой инфраструктуры, железной дороги и промышленности. Также зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре - повреждены дома, транспорт и предприятия.

К сожалению, по предварительным данным, 5 человек погибли и 39 ранены. Самая сложная ситуация - в Полтавской области: в результате удара по объекту газодобычи погибли работники и спасатели, еще десятки ранены. Есть потери и в Харьковской области. Мои соболезнования семьям погибших.

Российские заявления о прекращении огня противоречат реальности

"Предложения о перемирии со стороны России остаются лишь заявлениями. Реальность - это ночные удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам. Эти атаки еще раз показывают: защита объектов критической инфраструктуры и усиление противовоздушной обороны остаются нашим ключевым приоритетом", - отметила Свириденко.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.

Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.

В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Также под вражескими атаками находился Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

Последствия комбинированного удара

















