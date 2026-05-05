Новости Удар россиян по Полтавщине
1 542 2

Враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов

крылатая ракета в Полтавской области

Сегодня, 5 мая 2026 года, ночью враг атаковал Полтавскую область ракетами и ударными БПЛА. Зафиксированы прямые попадания и падение обломков в двух местах в Полтавском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

На данный момент известно о 4 погибших

Еще 31 человек получил травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

Повреждено промышленное предприятие

По данным ОВА, в результате атаки повреждено промышленное предприятие. Без газоснабжения остались 3480 абонентов. Также повреждена железнодорожная инфраструктура.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
  • Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
  • Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

05.05.2026 08:29 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти українського народу триває ,а хтось граєтся що можна про щось домовитись з чортами ,не можна ворог розуміє лише гідну відповідь.
05.05.2026 08:32
 
 