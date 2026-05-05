Враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов

Сегодня, 5 мая 2026 года, ночью враг атаковал Полтавскую область ракетами и ударными БПЛА. Зафиксированы прямые попадания и падение обломков в двух местах в Полтавском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

На данный момент известно о 4 погибших.

Еще 31 человек получил травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

Повреждено промышленное предприятие

По данным ОВА, в результате атаки повреждено промышленное предприятие. Без газоснабжения остались 3480 абонентов. Также повреждена железнодорожная инфраструктура.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.

Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

