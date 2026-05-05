Российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения

В ночь на 5 мая российские дроны атаковали Киевскую область. В Броварах зафиксировано падение обломков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

В результате атаки пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Женщина получила ранение руки осколками стекла, а мужчина - резаную рану пятки.

Медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь на месте. Угрозы их жизни нет, госпитализация не потребовалась.

Повреждения инфраструктуры

В результате удара также повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль.

"Это еще одно напоминание: враг нацелен на мирную жизнь, на наши дома.

Прошу каждого: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах, пока существует угроза.

Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Калашник.

