Новости
Российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения

В ночь на 5 мая российские дроны атаковали Киевскую область. В Броварах зафиксировано падение обломков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

В результате атаки пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Женщина получила ранение руки осколками стекла, а мужчина - резаную рану пятки.

Медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь на месте. Угрозы их жизни нет, госпитализация не потребовалась.

Повреждения инфраструктуры

В результате удара также повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль.

"Это еще одно напоминание: враг нацелен на мирную жизнь, на наши дома.

Прошу каждого: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах, пока существует угроза.
Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Калашник.

Багато хто в тилу не сприймає війну як реальну загрозу. До сих пір не заклеїли вікна в оселях, а дехто і познімав стрічки. А постраждати від уламків скла можуть не тільки необачні власники, а і випадкові перехожі. При падінні з великої висоти такій уламок становить велику небезпеку.
05.05.2026 08:28 Ответить
Стрічки на вікнах, то до сраки дверці- захочеться то перднеться.Треба щось більш радикальне,особливо коли є як завжди зацікавлені дітки.Подивіться відео з бейруту,там фотограф працював з весільною парою,то як там скло зразу увігнулось,а потім від від'ємного тиску вистрілило назад.Матимете хоч розуміння як це відбувається.Захищайтесь,це не дорого!
05.05.2026 17:45 Ответить
 
 