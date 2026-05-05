Российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения
В ночь на 5 мая российские дроны атаковали Киевскую область. В Броварах зафиксировано падение обломков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.
В результате атаки пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина.
Женщина получила ранение руки осколками стекла, а мужчина - резаную рану пятки.
Медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь на месте. Угрозы их жизни нет, госпитализация не потребовалась.
Повреждения инфраструктуры
В результате удара также повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль.
"Это еще одно напоминание: враг нацелен на мирную жизнь, на наши дома.
Прошу каждого: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах, пока существует угроза.
Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Калашник.
