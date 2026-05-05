УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4897 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київщину
3 896 3

Російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування. ФОТОрепортаж

У ніч проти 5 травня російські дрони атакували Київщину. У Броварах зафіксовано падіння уламків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок атаки постраждали 34-річна жінка та 37-річний чоловік.

Жінка дістала поранення руки уламками скла, а чоловік зазнав різаної рани п’яти.

Медики оперативно надали постраждалим необхідну допомогу на місці. Загрози їхньому життю немає, госпіталізація не знадобилася.

Пошкодження інфраструктури

У результаті удару також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль.

"Це ще одне нагадування: ворог цілить у мирне життя, у наші домівки.

Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях поки є загроза.
Бережіть себе і своїх рідних", - наголосив Калашник.

За інформацією ДСНС, також є постраждалий у Вишгородському районі. Там виникла пожежа на промисловому об’єкті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну дронами ввечері 4 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Наслідки атаки

Російський дрон атакував Бровари: є постраждалі та руйнування
Російський дрон атакував Бровари: є постраждалі та руйнування
Російський дрон атакував Бровари: є постраждалі та руйнування
Російський дрон атакував Бровари: є постраждалі та руйнування
Російський дрон атакував Бровари: є постраждалі та руйнування

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина

Автор: 

Бровари (292) Київська область (4557) обстріл (33798) Броварський район (75)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Багато хто в тилу не сприймає війну як реальну загрозу. До сих пір не заклеїли вікна в оселях, а дехто і познімав стрічки. А постраждати від уламків скла можуть не тільки необачні власники, а і випадкові перехожі. При падінні з великої висоти такій уламок становить велику небезпеку.
показати весь коментар
05.05.2026 08:28 Відповісти
Стрічки на вікнах, то до сраки дверці- захочеться то перднеться.Треба щось більш радикальне,особливо коли є як завжди зацікавлені дітки.Подивіться відео з бейруту,там фотограф працював з весільною парою,то як там скло зразу увігнулось,а потім від від'ємного тиску вистрілило назад.Матимете хоч розуміння як це відбувається.Захищайтесь,це не дорого!
показати весь коментар
05.05.2026 17:45 Відповісти
 
 