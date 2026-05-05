Російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування. ФОТОрепортаж
У ніч проти 5 травня російські дрони атакували Київщину. У Броварах зафіксовано падіння уламків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
Внаслідок атаки постраждали 34-річна жінка та 37-річний чоловік.
Жінка дістала поранення руки уламками скла, а чоловік зазнав різаної рани п’яти.
Медики оперативно надали постраждалим необхідну допомогу на місці. Загрози їхньому життю немає, госпіталізація не знадобилася.
Пошкодження інфраструктури
У результаті удару також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль.
"Це ще одне нагадування: ворог цілить у мирне життя, у наші домівки.
Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях поки є загроза.
Бережіть себе і своїх рідних", - наголосив Калашник.
За інформацією ДСНС, також є постраждалий у Вишгородському районі. Там виникла пожежа на промисловому об’єкті.
Наслідки атаки
