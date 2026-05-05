Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина
У ніч на 5 травня російські війська завдали удару по Запоріжжю балістичними ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа в нежитловій будівлі.
Є постраждала
Через російський удар поранення дістала жінка. Наразі їй надають усю необхідну медичну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Артем Рокитин
показати весь коментар05.05.2026 06:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Мовчан #575353
показати весь коментар05.05.2026 07:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль