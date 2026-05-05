Новини Атака РФ на Запоріжжя
Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина

У ніч на 5 травня російські війська завдали удару по Запоріжжю балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа в нежитловій будівлі.

Є постраждала

Через російський удар поранення дістала жінка. Наразі їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Так, було гучно.
05.05.2026 06:35 Відповісти
А ЦАР з 6 травня перемир'я оголосив ... доречі, а де зараз ЦАР - чи повернувся з Єревану , де він, бідолашний та змучений війною, вирішував проблеми Європейського Рівня?
05.05.2026 07:07 Відповісти
 
 