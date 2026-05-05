Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина

У ніч на 5 травня російські війська завдали удару по Запоріжжю балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа в нежитловій будівлі.

Є постраждала

Через російський удар поранення дістала жінка. Наразі їй надають усю необхідну медичну допомогу.

