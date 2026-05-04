Росія атакувала Запоріжжя дронами: двоє поранених

Російські війська знову атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Телеграмі.

За його словами, ворожі дрони влучили по території автозаправної станції та житловій інфраструктурі міста.

У Запоріжжі зростає кількість постраждалих після атаки дронів

Унаслідок обстрілу поранення отримала операторка АЗС, їй надається необхідна медична допомога. Також постраждав ще один чоловік у житловому районі міста після пошкодження будинку — вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерхівці.

Окремо він попередив про нову загрозу для регіону — можливе застосування керованих авіаційних бомб по території Запорізької області. Жителів закликали залишатися в укриттях і уважно стежити за офіційними повідомленнями.

Що передувало

Вдень 4 травня Росія також атакувала Запоріжжя. Після того удару у місті виникли пожежі.

