Росія атакувала Запоріжжя дронами: двоє поранених
Російські війська знову атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Телеграмі.
За його словами, ворожі дрони влучили по території автозаправної станції та житловій інфраструктурі міста.
У Запоріжжі зростає кількість постраждалих після атаки дронів
Унаслідок обстрілу поранення отримала операторка АЗС, їй надається необхідна медична допомога. Також постраждав ще один чоловік у житловому районі міста після пошкодження будинку — вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерхівці.
Окремо він попередив про нову загрозу для регіону — можливе застосування керованих авіаційних бомб по території Запорізької області. Жителів закликали залишатися в укриттях і уважно стежити за офіційними повідомленнями.
Що передувало
Вдень 4 травня Росія також атакувала Запоріжжя. Після того удару у місті виникли пожежі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль