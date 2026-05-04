Новости Атака на Запорожье
Россия атаковала Запорожье дронами: двое раненых

Атака беспилотников на Запорожье вечером 4 мая

Российские войска вновь атаковали Запорожье ударными беспилотниками, вследствие чего есть пострадавшие среди гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, вражеские дроны попали по территории автозаправочной станции и жилой инфраструктуре города. 

На Запорожье растет число пострадавших после атаки дронов

Вследствие обстрела ранения получила оператор АЗС, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Также пострадал еще один мужчина в жилом районе города после повреждения дома — взрывная волна выбила окна в многоэтажке.

Отдельно он предупредил о новой угрозе для региона — возможном применении управляемых авиационных бомб на территории Запорожской области. Жителей призвали оставаться в укрытиях и внимательно следить за официальными сообщениями.

Что предшествовало

Днем 4 мая Россия также атаковала Запорожье. После того удара в городе возникли пожары. 

