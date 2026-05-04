В Запорожье задержан агент ФСБ, который корректировал удары РФ по Силам обороны, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала ещё одного агента ФСБ, который координировал воздушные удары РФ по прифронтовому Запорожью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, чтобы не вызывать подозрений во время разведывательных вылазок, фигурант выдавал себя за пожилого человека. В частности, он имитировал сутулость, отрастил бороду, а также носил соответствующую одежду.
Что известно о предателе?
Как установило расследование, вражеским агентом оказался 45-летний местный житель, который скрывался от мобилизации. В поле зрения врага он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.
В обмен на обещания "подработки" фигурант начал обходить улицы областного центра, чтобы выявить координаты подразделений Сил обороны.
"После разведывательных вылазок злоумышленник возвращался домой и готовил текстовые сообщения с описанием местности и координатами, которые передавал куратору из ФСБ", — говорится в сообщении.
Задержание и подозрение
- Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности объектов Сил обороны.
- Во время обыска у задержанного изъяты смартфон и планшет с доказательствами работы на врага.
- Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Так це йому шуфрич свою камеру звільнив, щоб убивця пересидів тихенько, як і шуфрич???
А вони під носом.