В Запорожье задержан агент ФСБ, который корректировал удары РФ по Силам обороны, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала ещё одного агента ФСБ, который координировал воздушные удары РФ по прифронтовому Запорожью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чтобы не вызывать подозрений во время разведывательных вылазок, фигурант выдавал себя за пожилого человека. В частности, он имитировал сутулость, отрастил бороду, а также носил соответствующую одежду.

шпион из запорожья

Что известно о предателе?

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 45-летний местный житель, который скрывался от мобилизации. В поле зрения врага он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

В обмен на обещания "подработки" фигурант начал обходить улицы областного центра, чтобы выявить координаты подразделений Сил обороны.

"После разведывательных вылазок злоумышленник возвращался домой и готовил текстовые сообщения с описанием местности и координатами, которые передавал куратору из ФСБ", — говорится в сообщении.

Задержание и подозрение

  • Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности объектов Сил обороны.
  • Во время обыска у задержанного изъяты смартфон и планшет с доказательствами работы на врага.
  • Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Так це ж уже було сотні разів в Україні, з повномашбною московською війною!?!?! Такий же убивця Українців, як і усі окупанти ***********!
Так це йому шуфрич свою камеру звільнив, щоб убивця пересидів тихенько, як і шуфрич???
04.05.2026 10:22 Ответить
Завербованих місцевих затримують,проте кадрових офіцерів фсб -жодного.
А вони під носом.
04.05.2026 10:39 Ответить
на фото квартира совкового дегенерата,трахнутого на всю голову
04.05.2026 10:51 Ответить
 
 