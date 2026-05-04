В Запорожье задержан агент ФСБ, который корректировал удары РФ по Силам обороны, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала ещё одного агента ФСБ, который координировал воздушные удары РФ по прифронтовому Запорожью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чтобы не вызывать подозрений во время разведывательных вылазок, фигурант выдавал себя за пожилого человека. В частности, он имитировал сутулость, отрастил бороду, а также носил соответствующую одежду.

Что известно о предателе?

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 45-летний местный житель, который скрывался от мобилизации. В поле зрения врага он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

В обмен на обещания "подработки" фигурант начал обходить улицы областного центра, чтобы выявить координаты подразделений Сил обороны.

"После разведывательных вылазок злоумышленник возвращался домой и готовил текстовые сообщения с описанием местности и координатами, которые передавал куратору из ФСБ", — говорится в сообщении.

Задержание и подозрение

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности объектов Сил обороны.

Во время обыска у задержанного изъяты смартфон и планшет с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

