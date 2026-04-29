Крот РФ в Госпогранслужбе прокладывал врагу маршруты для воздушных атак по Киеву и Черниговщине. Его задержали, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили еще одного агента РФ в Силах обороны Украины. Им оказался завербованный врагом инспектор Государственной пограничной службы, который корректировал обстрелы северных регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Прокладывал маршруты для ракет и дронов

Установлено, что фигурант прокладывал на гугл-картах маршруты для "безопасного" движения российских ракет и ударных дронов "в обход" украинской ПВО.

Для этого агент во время служебных командировок в Киевской и Черниговской областях фиксировал позиции радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

"Далее он отмечал на электронной карте маршруты, соединявшие локации украинской ПВО, и вычислял их топографическую высоту на местности.

Обработанную информацию фигурант хранил на собственном смартфоне для дальнейшей передачи куратору из РФ. Его личность уже установлена. Им оказался сотрудник российской военной разведки (более известной как ГРУ)", - пояснили в СБУ.

Отслеживание расположения подразделений

По указанию вражеского спецслужбиста агент дополнительно пытался отследить расположение подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских войск и энергетической инфраструктуры.

Задержание и подозрение

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли намерения рашистов и задержали их агента, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели".

Во время обысков у него изъяли смартфон с подготовленным "отчетом" для групп РФ и координатами украинских объектов.

Следователи Службы безопасности сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

