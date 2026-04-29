Крот РФ в Госпогранслужбе прокладывал врагу маршруты для воздушных атак по Киеву и Черниговщине. Его задержали, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили еще одного агента РФ в Силах обороны Украины. Им оказался завербованный врагом инспектор Государственной пограничной службы, который корректировал обстрелы северных регионов Украины.

Прокладывал маршруты для ракет и дронов

Установлено, что фигурант прокладывал на гугл-картах маршруты для "безопасного" движения российских ракет и ударных дронов "в обход" украинской ПВО.

Для этого агент во время служебных командировок в Киевской и Черниговской областях фиксировал позиции радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

"Далее он отмечал на электронной карте маршруты, соединявшие локации украинской ПВО, и вычислял их топографическую высоту на местности.

Обработанную информацию фигурант хранил на собственном смартфоне для дальнейшей передачи куратору из РФ. Его личность уже установлена. Им оказался сотрудник российской военной разведки (более известной как ГРУ)", - пояснили в СБУ.

Отслеживание расположения подразделений

По указанию вражеского спецслужбиста агент дополнительно пытался отследить расположение подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских войск и энергетической инфраструктуры.

Задержание и подозрение

  • Сотрудники СБУ своевременно раскрыли намерения рашистов и задержали их агента, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели".
  • Во время обысков у него изъяли смартфон с подготовленным "отчетом" для групп РФ и координатами украинских объектов.
  • Следователи Службы безопасности сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

А мало б бути "труп у Дкржприкордонслужбі" і далі за текстом. І помилку треба виправити і у тексті, і по факту, щоб новина чесною була.
29.04.2026 10:15 Ответить
В Північних районах "зелений зрадник" по вказівці куйла відбудував дорогу до "білорусляндії " і до Чорнобильської АЕСдля швидкої окупаціїУкраїни .за гроші українського народу....
29.04.2026 10:17 Ответить
Цікаво мотив.Гроші,ідейний ватан,чи через родичів на рашкі вмовили.Це не наркоман який шукає в телеграм де взять на дозу.
29.04.2026 10:17 Ответить
Потрібне повернення смертної кари на час війни/війскового стану, але ЗЕкоМанда мородерів цього не робить бо може обернутися проти їх та й зрадників там є чимало у ВР.
29.04.2026 10:19 Ответить
Тупо вербанули на контрабасі (на "КМ" - копрматеріали), та зашибісь використовували.
29.04.2026 10:27 Ответить
Навколо зеленського стільки кротів, що ними можно метро на Троєщину прокопати...
29.04.2026 10:37 Ответить
Зелена мафія "докерувалася" до такого ступеню, що людина, котра має проукраїнські патріотичні погляди, якраз для них буде "кротом". зєрмаки впіймали одного "крота" депутата від СН Антона Полякова і як тільки він виніс на загал питання про "конверти", то його зразу ж прибрали. Потім після вбивства колеги по партії Полякова депутат третьякова заявила, - Мінус один ворог! - .
29.04.2026 10:52 Ответить
Крашанки защимити дверима, витягнути всю інформацію і в рАсход, ссуку!
29.04.2026 10:46 Ответить
 
 