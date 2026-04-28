Двое наркозависимых по заказу РФ готовили убийство Героя Украины - генерал-майора Сил обороны, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали заказное убийство Героя Украины - генерал-майора Сил обороны нашей страны. В результате совместных действий в Житомирской области задержаны два агента РФ, которые готовили ликвидацию украинского военнослужащего.

Что выяснило расследование?

Как отмечается, фигуранты провели доразведку возле дома военного и "согласовали" с российскими спецслужбистами план убийства.

Далее они ждали от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого должны были забрать огнестрельное оружие для нападения на украинского генерала из засады возле его дома.

Задержание киллеров

Сотрудники СБУ и Нацполиции действовали на опережение и задержали обоих киллеров на этапе подготовки к покушению.

киллеры готовили убийство Героя Украины

Согласно материалам дела, заказ РФвыполняли завербованные врагом двое наркозависимых из Коростышева. В поле зрения рашистов они попали через Telegram-каналы, где искали "легкие заработки на дозу".

После вербовки российские спецслужбисты дали агентам "тестовые задания". В частности, установлено, что оба фигуранта причастны как минимум к двум убийствам на территории северного региона Украины.

Во время обысков у них изъяли смартфоны с доказательствами их контактов с российскими спецслужбистами и подготовки к нападению на военного.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  •  пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+6
тобто!
сподіваюсь вже всі зрозуміли, за кого тримає українців оцей юдоклан?
за професійних диверсантів!
бо, навіть кончені торчки можуть запросто вбити Героя України-генерал-майора Сил оборони !
навіть не уявляю весь пророблений масив роботи, що допоміг сбу, зірвати ці плани.

але, сбу в упор не бачить зрадників у владних кабінетах.
о, як так?
28.04.2026 13:05 Ответить
+5
А хто заклав схрон, мабуть він важливіше чим ці два наркомана
28.04.2026 12:44 Ответить
+5
Всі данні зібрать.А потім в них може статись передоз.За данними розслідування родичі в булочці передали.
28.04.2026 12:44 Ответить
Комментировать
Наркоша, це ГОРЕ для родини і морока для суспільства!!! Толку з них, УЖЕ НІКОМУ не буде, а тільки затяжний кінець…і використання їх окупантами!! Морока й клопіт, виключно для батьків, поки вони ще живі…!!!! А потім …фсьо!!
Хтось же з оточення «сотоварищей», їх «підсадив» на це лайно??.
Мусорські, СБУушні вертухаї та дивні істоти з «депутатськими» ксівами і особи ромської зовнішності, як посередники/заробітчани у цьому середовищі, знають це, як ніхто інший!!! А особи з Урядового кварталу за регламентом Камасутри КМУ і ВРУ, десь навіть, глибоко зхвильовані…..
Відпустивши їх, чекайте на кривавий злочин!!!!
28.04.2026 16:14 Ответить
Всі данні зібрать.А потім в них може статись передоз.За данними розслідування родичі в булочці передали.
28.04.2026 12:44 Ответить
Внутрішні органи повинні бути внутрішніми якщо вони не зовнішні.
28.04.2026 12:46 Ответить
Шось таке сташне - два наріка планували проти сбу операцію по знищенню. А за основу планування брали якусь гру з компа.
28.04.2026 12:47 Ответить
Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу
28.04.2026 14:13 Ответить
Во заливає "https://t.me/SBUkr/17425 пресцентр СБУ " ... ЖАХ, ЖАХ , ЖАХ !

А чого ці наріки планували вбивство лише "генерал-майора Сил оборони нашої держави" ?
А може вони так к самому ЦАРЮ підбиралися ?

Хоча , для вбивства ЦАРЯ мацковитам треба скоріш вербувати алкашей ... наріки не погодяться "свого" вбивати !
28.04.2026 14:51 Ответить
Так і кацапи наймати наріків чи синяків для ліквідації СВОГО не будуть. Принаймні, зараз. Хоч він і накосячив добряче, але в цілому з завданням масового вбивства українців і знищення України справляється. Крім того, де вони знайдуть гідну заміну? Для них торчок квартальний - кращий варіант в осяжному майбутньому.
28.04.2026 15:35 Ответить
Оце суперагенти 007! А що ж буде як мокальський ГУР зашле кадрового головоріза
28.04.2026 13:20 Ответить
Кстати нарики не так просты как это может показаться на первый взгляд, хитрые они твари до делов, с ними ****** ухо надо держать востро...
28.04.2026 13:23 Ответить
пока не закроют телеграм в воюющей стране, "работа" для нюхающих и колющихся "киллеров" и не только, всегда найдётся у фсб! когда эта простая мысль наконец дойдёт до руководства страны?!
28.04.2026 13:33 Ответить
Це відповідь, що полтавські сбушники піймалися на 100 тис доларів хабара.
28.04.2026 13:34 Ответить
На зупинці громадського транспорту, чи в черзі до сімейного лікаря, чи під час плетіння маскувальних сіток?
28.04.2026 14:01 Ответить
Наркозалежних в нас вже рахуй не поразуєш, бо вони контингет який годує саоєю залежністю поліцію і наркодилерів. Це в нас краснокнижні трутні, яких чіпати не можна.
28.04.2026 14:42 Ответить
Хто ж цей таємничичий генерал-майор, та ще й Герой України, що за ним запрягли аж двох нариків? Який зміст в тому, щоб приховувати його прізвище?
28.04.2026 15:14 Ответить
Скрон заклали сбушники, щоб спровокувати наркоманів на злочин. А кого ж ще так легко можна спіймати
28.04.2026 15:32 Ответить
 
 