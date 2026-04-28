Двое наркозависимых по заказу РФ готовили убийство Героя Украины - генерал-майора Сил обороны, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали заказное убийство Героя Украины - генерал-майора Сил обороны нашей страны. В результате совместных действий в Житомирской области задержаны два агента РФ, которые готовили ликвидацию украинского военнослужащего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что выяснило расследование?
Как отмечается, фигуранты провели доразведку возле дома военного и "согласовали" с российскими спецслужбистами план убийства.
Далее они ждали от куратора из РФ геолокацию тайника, из которого должны были забрать огнестрельное оружие для нападения на украинского генерала из засады возле его дома.
Задержание киллеров
Сотрудники СБУ и Нацполиции действовали на опережение и задержали обоих киллеров на этапе подготовки к покушению.
Согласно материалам дела, заказ РФвыполняли завербованные врагом двое наркозависимых из Коростышева. В поле зрения рашистов они попали через Telegram-каналы, где искали "легкие заработки на дозу".
После вербовки российские спецслужбисты дали агентам "тестовые задания". В частности, установлено, что оба фигуранта причастны как минимум к двум убийствам на территории северного региона Украины.
Во время обысков у них изъяли смартфоны с доказательствами их контактов с российскими спецслужбистами и подготовки к нападению на военного.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Хтось же з оточення «сотоварищей», їх «підсадив» на це лайно??.
Мусорські, СБУушні вертухаї та дивні істоти з «депутатськими» ксівами і особи ромської зовнішності, як посередники/заробітчани у цьому середовищі, знають це, як ніхто інший!!! А особи з Урядового кварталу за регламентом Камасутри КМУ і ВРУ, десь навіть, глибоко зхвильовані…..
Відпустивши їх, чекайте на кривавий злочин!!!!
А чого ці наріки планували вбивство лише "генерал-майора Сил оборони нашої держави" ?
А може вони так к самому ЦАРЮ підбиралися ?
Хоча , для вбивства ЦАРЯ мацковитам треба скоріш вербувати алкашей ... наріки не погодяться "свого" вбивати !
сподіваюсь вже всі зрозуміли, за кого тримає українців оцей юдоклан?
за професійних диверсантів!
бо, навіть кончені торчки можуть запросто вбити Героя України-генерал-майора Сил оборони !
навіть не уявляю весь пророблений масив роботи, що допоміг сбу, зірвати ці плани.
але, сбу в упор не бачить зрадників у владних кабінетах.
о, як так?