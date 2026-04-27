15 лет тюрьмы получила предательница, помогавшая рашистам обстреливать позиции ВСУ на Донетчине
Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила агент ФСБ, разоблаченная в марте 2025 года в Донецкой области.
Как установило расследование, злоумышленница под видом развозки хлеба по торговым точкам прифронтовых населенных пунктов корректировала российские обстрелы региона, сообщает Цензор.НЕТ.
Прежде всего, она пыталась разведать местоположения запасных командных пунктов, логистических складов и опорных пунктов обороны украинских войск на Краматорском направлении.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали ее в райцентре после новой разведывательной вылазки. Одновременно с этим были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций защитников Донецкой области в зоне шпионской активности РФ.
Во время обысков у злоумышленницы изъят смартфон, с помощью которого она фотографировала военные объекты, отмечала их геолокации на гугл-картах и координировала свои действия с куратором из ФСБ.
По данным следствия, корректировкой вражеских обстрелов занималась завербованная российской спецслужбой местная жительница.
В поле зрения рашистов она попала, когда публиковала в чатах Telegram-каналов антиукраинские комментарии.
После вербовки предательница начала использовать коммерческие поездки по региону для наведения ударов по Силам обороны, прежде всего с использованием управляемых авиабомб.
По материалам Службы безопасности суд признал агента виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
