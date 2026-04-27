15 лет тюрьмы получила предательница, помогавшая рашистам обстреливать позиции ВСУ на Донетчине

Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила агент ФСБ, разоблаченная в марте 2025 года в Донецкой области.

Как установило расследование, злоумышленница под видом развозки хлеба по торговым точкам прифронтовых населенных пунктов корректировала российские обстрелы региона, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Прежде всего, она пыталась разведать местоположения запасных командных пунктов, логистических складов и опорных пунктов обороны украинских войск на Краматорском направлении.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали ее в райцентре после новой разведывательной вылазки. Одновременно с этим были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций защитников Донецкой области в зоне шпионской активности РФ.

Во время обысков у злоумышленницы изъят смартфон, с помощью которого она фотографировала военные объекты, отмечала их геолокации на гугл-картах и координировала свои действия с куратором из ФСБ.

По данным следствия, корректировкой вражеских обстрелов занималась завербованная российской спецслужбой местная жительница.

В поле зрения рашистов она попала, когда публиковала в чатах Telegram-каналов антиукраинские комментарии.

После вербовки предательница начала использовать коммерческие поездки по региону для наведения ударов по Силам обороны, прежде всего с использованием управляемых авиабомб.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

