15 років тюрми отримала зрадниця, яка допомагала рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Донеччині

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ, яку викрили у березні 2025 року на Донеччині.

Як встановило розслідування, зловмисниця під виглядом розвозки хліба по торгових точках прифронтових населених пунктів коригувала російські обстріли регіону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Насамперед вона намагалася розвідати локації запасних командних пунктів, логістичних складів та опорних пунктів оборони українських військ на Краматорському напрямку.

Співробітники СБУ задокументували злочини агентки та затримали її в райцентрі після нової розвідвилазки. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій захисників Донеччини в зоні шпигунської активності РФ.

Під час обшуків у зловмисниці вилучено смартфон, за допомогою якого вона фотографувала військові об’єкти, позначала їхні геолокації на гугл-картах та координувала свої дії з куратором від ФСБ.

До уваги рашистів вона потрапила, коли публікувала в чатах Телеграм-каналів антиукраїнські коментарі.

Після вербування зрадниця почала використовувати комерційні поїздки регіоном для наведення ударів по Силах оборони, насамперед з використанням керованих авіабомб.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

