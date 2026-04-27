15 років тюрми отримала зрадниця, яка допомагала рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Донеччині
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ, яку викрили у березні 2025 року на Донеччині.
Як встановило розслідування, зловмисниця під виглядом розвозки хліба по торгових точках прифронтових населених пунктів коригувала російські обстріли регіону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Насамперед вона намагалася розвідати локації запасних командних пунктів, логістичних складів та опорних пунктів оборони українських військ на Краматорському напрямку.
Співробітники СБУ задокументували злочини агентки та затримали її в райцентрі після нової розвідвилазки. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій захисників Донеччини в зоні шпигунської активності РФ.
Під час обшуків у зловмисниці вилучено смартфон, за допомогою якого вона фотографувала військові об’єкти, позначала їхні геолокації на гугл-картах та координувала свої дії з куратором від ФСБ.
За даними слідства, коригуванням ворожих обстрілів займалась завербована російською спецслужбою місцева мешканка.
До уваги рашистів вона потрапила, коли публікувала в чатах Телеграм-каналів антиукраїнські коментарі.
Після вербування зрадниця почала використовувати комерційні поїздки регіоном для наведення ударів по Силах оборони, насамперед з використанням керованих авіабомб.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
