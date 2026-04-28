ИТ-специалиста, вербовавшего корректировщиков российских ударов, задержали в Черкасской области, - СБУ. ФОТО
ИТ-специалист из Черкасской области создавал для россиян новые каналы вербовки местных жителей.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Мужчина регистрировал мобильные номера украинских операторов для создания фейковых аккаунтов в соцсетях.
"Готовые учетные записи фигурант передавал российской спецслужбе для проведения вербовочных операций якобы от имени граждан Украины.
Параллельно с этим агент открыл онлайн-счета на подставных лиц, которые рашисты планировали использовать для скрытого финансирования агентурных сетей", - говорится в сообщении.
Установлено, что он подбирал наркозависимых и безработных, которые за единовременное денежное вознаграждение соглашались передать ему свои реквизиты.
Подбор корректировщиков
Также айтишник лично подбирал потенциальных "кандидатов" для вербовки и передавал их контакты в ФСБ.
СБУ задокументировала, как он помог российской спецслужбе "выйти" на безработного жителя Ровенской области, который корректировал воздушные атаки РФ по западному региону Украины.
Чтобы выполнить вражескую задачу, он отмечал геолокации Сил обороны на гугл-картах и отправлял их в мессенджер куратору из ФСБ.
Координатора разоблачили на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали по месту жительства.
Также был задержан в собственном доме агент-айтишник. Во время обысков у обоих фигурантов изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами работы на врага.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в государственной измене, они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
