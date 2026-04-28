2 509 11

ИТ-специалиста, вербовавшего корректировщиков российских ударов, задержали в Черкасской области, - СБУ. ФОТО

ИТ-специалист из Черкасской области создавал для россиян новые каналы вербовки местных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина регистрировал мобильные номера украинских операторов для создания фейковых аккаунтов в соцсетях.

ИТ-специалист из Черкасской области вербовал корректировщиков для РФ

"Готовые учетные записи фигурант передавал российской спецслужбе для проведения вербовочных операций якобы от имени граждан Украины.

Параллельно с этим агент открыл онлайн-счета на подставных лиц, которые рашисты планировали использовать для скрытого финансирования агентурных сетей", - говорится в сообщении.

Установлено, что он подбирал наркозависимых и безработных, которые за единовременное денежное вознаграждение соглашались передать ему свои реквизиты.

Также айтишник лично подбирал потенциальных "кандидатов" для вербовки и передавал их контакты в ФСБ.

СБУ задокументировала, как он помог российской спецслужбе "выйти" на безработного жителя Ровенской области, который корректировал воздушные атаки РФ по западному региону Украины.

Чтобы выполнить вражескую задачу, он отмечал геолокации Сил обороны на гугл-картах и отправлял их в мессенджер куратору из ФСБ.

Координатора разоблачили на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали по месту жительства.

Также был задержан в собственном доме агент-айтишник. Во время обысков у обоих фигурантов изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами работы на врага.

ИТ-специалист из Черкасской области вербовал корректировщиков для РФ

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в государственной измене, они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Чому заблюрений **@лнік цього чорта?
28.04.2026 10:20 Ответить
Айтішніки еліта, всі заброньовані?
28.04.2026 10:10 Ответить
Вчинив збройний опір і був пристрілений як собака. ... ДЕ ???
28.04.2026 10:55 Ответить
Айтішніки еліта, всі заброньовані?
28.04.2026 10:10
28.04.2026 10:10 Ответить
Хто тобі сказав, що всі афтішники заброньовані? Заброньовані ті, хто працює на оборонних підприємствах, і частина тих, хто працює на необоронних, які відповідають критеріям бронювання - але там бронювати можна тільки половину військовозобов'язаних.
28.04.2026 10:27
28.04.2026 10:27 Ответить
Знак питання бачиш?
28.04.2026 10:32 Ответить
ШІ прийде - порядок наведе. Айтішніків пустять під ніж. М'ясо айтішників буде дешевше за курятину.
28.04.2026 14:22
28.04.2026 14:22 Ответить
ні це не є правда, просто вони знають, що некуй шастать
28.04.2026 10:40
28.04.2026 10:40 Ответить
Чому заблюрений **@лнік цього чорта?
28.04.2026 10:20 Ответить
Вчинив збройний опір і був пристрілений як собака. ... ДЕ ???
28.04.2026 10:55 Ответить
Що з такою паскудою робити ? це ворог розстріляти, або на розмінування.
28.04.2026 11:16
28.04.2026 11:16 Ответить
Тільки контракт для сім-карт-бо це ніколи не скінчиться.
28.04.2026 11:54
28.04.2026 11:54 Ответить
Я що, написав там щось неправдиве?
28.04.2026 17:33
28.04.2026 17:33 Ответить
 
 