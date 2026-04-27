Сообщено о подозрении российскому адмиралу Кузьмину, который отдал приказ нанести удар "Калибрами" по Приднепровской ТЭС, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского контр-адмирала Владимира Кузьмина - бывшего командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установило расследование?
Как отмечается, в октябре 2022 года он организовал прицельный воздушный удар по Приднепровской тепловой электростанции в Днепропетровской области.
Находясь в должности командира соединения, капитан 1-го ранга Кузьмин отдал приказ об обстреле энергообъекта крылатыми ракетами морского базирования "Калибр-НК".
Цель удара
По данным следствия, рашисты атаковали украинскую ТЭС с российского фрегата "Адмирал Макаров", находившегося в акватории Черного моря.
"Целью вражеского удара было обесточивание большей части Днепра, прежде всего жилой застройки, школ, больниц и другой социальной инфраструктуры прифронтового города.
Вскоре после обстрела гражданского энергообъекта Кремль поощрил Кузьмина присвоением очередного звания – контрадмирал", – говорится в сообщении.
Подозрение
- На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
- Продолжаются комплексные мероприятия по поиску злоумышленника и привлечению его к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
замість того, що ворожина вилетів з вікна десятого поверху на рибалці, в службовому авто об стіну, сбу повідомляє повідомлення.
Тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника і притягнути його до відповідальності."
Прямо таки вручили (в очі повідомили) йому підозру?
Та насрать йому, їм на те усе. Тільки знищення, ось над цим нехай хлопці працюють.