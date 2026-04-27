Сообщено о подозрении российскому адмиралу Кузьмину, который отдал приказ нанести удар "Калибрами" по Приднепровской ТЭС, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского контр-адмирала Владимира Кузьмина - бывшего командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.

Что установило расследование?

Как отмечается, в октябре 2022 года он организовал прицельный воздушный удар по Приднепровской тепловой электростанции в Днепропетровской области.

подозрение Кузьмину

Находясь в должности командира соединения, капитан 1-го ранга Кузьмин отдал приказ об обстреле энергообъекта крылатыми ракетами морского базирования "Калибр-НК".

Цель удара

По данным следствия, рашисты атаковали украинскую ТЭС с российского фрегата "Адмирал Макаров", находившегося в акватории Черного моря.

"Целью вражеского удара было обесточивание большей части Днепра, прежде всего жилой застройки, школ, больниц и другой социальной инфраструктуры прифронтового города.

Вскоре после обстрела гражданского энергообъекта Кремль поощрил Кузьмина присвоением очередного звания – контрадмирал", – говорится в сообщении.

Подозрение

  • На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
  • Продолжаются комплексные мероприятия по поиску злоумышленника и привлечению его к ответственности.

ось таке у нас сбу.
замість того, що ворожина вилетів з вікна десятого поверху на рибалці, в службовому авто об стіну, сбу повідомляє повідомлення.
27.04.2026 12:45 Ответить
Ну на щось і не дуже розумних задіяти треба, бо виходить, що або на фронт або хоч якось показувати свою діяльність. Вони обрали друге
27.04.2026 13:10 Ответить
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника і притягнути його до відповідальності."

Прямо таки вручили (в очі повідомили) йому підозру?

Та насрать йому, їм на те усе. Тільки знищення, ось над цим нехай хлопці працюють.
27.04.2026 12:46 Ответить
Можна подумати що це його рішення, або на дійсного ініціатора страшно.
27.04.2026 13:05 Ответить
А путіну коли підозра буде...?
27.04.2026 14:34 Ответить
 
 