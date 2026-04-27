Сообщено о подозрении российскому адмиралу Кузьмину, который отдал приказ нанести удар "Калибрами" по Приднепровской ТЭС, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского контр-адмирала Владимира Кузьмина - бывшего командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.

Что установило расследование?

Как отмечается, в октябре 2022 года он организовал прицельный воздушный удар по Приднепровской тепловой электростанции в Днепропетровской области.

Находясь в должности командира соединения, капитан 1-го ранга Кузьмин отдал приказ об обстреле энергообъекта крылатыми ракетами морского базирования "Калибр-НК".

Цель удара

По данным следствия, рашисты атаковали украинскую ТЭС с российского фрегата "Адмирал Макаров", находившегося в акватории Черного моря.

"Целью вражеского удара было обесточивание большей части Днепра, прежде всего жилой застройки, школ, больниц и другой социальной инфраструктуры прифронтового города.

Вскоре после обстрела гражданского энергообъекта Кремль поощрил Кузьмина присвоением очередного звания – контрадмирал", – говорится в сообщении.

