Повідомлено про підозру російському адміралу Кузьміну, який наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського контрадмірала Володимира Кузьміна - колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Що встановило розслідування?

Як зазначається, у жовтні 2022 року він організував прицільний повітряний удар по Придніпровській тепловій електростанції на Дніпропетровщині.

підозра Кузьміну

Перебуваючи на посаді командира з’єднання, капітан 1-го рангу Кузьмін віддав наказ на обстріл енергооб’єкта крилатими ракетами морського базування "Калібр-НК".

Мета удару

За даними слідства, рашисти атакували українську ТЕС з російського фрегата "Адмірал Макаров", що перебував в акваторії Чорного моря.

"Метою ворожого удару було знеструмлення більшої частини Дніпра, насамперед житлової забудови, шкіл, лікарень та іншої соціальної інфраструктури прифронтового міста.

Невдовзі після обстрілу цивільного енергооб’єкта кремль заохотив Кузьміна присвоєнням чергового звання – контрадмірал", - йдеться у повідомленні.

Підозра

  • На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
  • Тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника і притягнути його до відповідальності.

ось таке у нас сбу.
замість того, що ворожина вилетів з вікна десятого поверху на рибалці, в службовому авто об стіну, сбу повідомляє повідомлення.
27.04.2026 12:45 Відповісти
Ну на щось і не дуже розумних задіяти треба, бо виходить, що або на фронт або хоч якось показувати свою діяльність. Вони обрали друге
27.04.2026 13:10 Відповісти
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
Тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника і притягнути його до відповідальності."

Прямо таки вручили (в очі повідомили) йому підозру?

Та насрать йому, їм на те усе. Тільки знищення, ось над цим нехай хлопці працюють.
27.04.2026 12:46 Відповісти
Можна подумати що це його рішення, або на дійсного ініціатора страшно.
27.04.2026 13:05 Відповісти
А путіну коли підозра буде...?
27.04.2026 14:34 Відповісти
 
 