Повідомлено про підозру російському адміралу Кузьміну, який наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського контрадмірала Володимира Кузьміна - колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановило розслідування?

Як зазначається, у жовтні 2022 року він організував прицільний повітряний удар по Придніпровській тепловій електростанції на Дніпропетровщині.

Перебуваючи на посаді командира з’єднання, капітан 1-го рангу Кузьмін віддав наказ на обстріл енергооб’єкта крилатими ракетами морського базування "Калібр-НК".

Мета удару

За даними слідства, рашисти атакували українську ТЕС з російського фрегата "Адмірал Макаров", що перебував в акваторії Чорного моря.

"Метою ворожого удару було знеструмлення більшої частини Дніпра, насамперед житлової забудови, шкіл, лікарень та іншої соціальної інфраструктури прифронтового міста.

Невдовзі після обстрілу цивільного енергооб’єкта кремль заохотив Кузьміна присвоєнням чергового звання – контрадмірал", - йдеться у повідомленні.

Підозра