Повідомлено про підозру російському адміралу Кузьміну, який наказав ударити "Калібрами" по Придніпровській ТЕС, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу на російського контрадмірала Володимира Кузьміна - колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що встановило розслідування?
Як зазначається, у жовтні 2022 року він організував прицільний повітряний удар по Придніпровській тепловій електростанції на Дніпропетровщині.
Перебуваючи на посаді командира з’єднання, капітан 1-го рангу Кузьмін віддав наказ на обстріл енергооб’єкта крилатими ракетами морського базування "Калібр-НК".
Мета удару
За даними слідства, рашисти атакували українську ТЕС з російського фрегата "Адмірал Макаров", що перебував в акваторії Чорного моря.
"Метою ворожого удару було знеструмлення більшої частини Дніпра, насамперед житлової забудови, шкіл, лікарень та іншої соціальної інфраструктури прифронтового міста.
Невдовзі після обстрілу цивільного енергооб’єкта кремль заохотив Кузьміна присвоєнням чергового звання – контрадмірал", - йдеться у повідомленні.
Підозра
- На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
- Тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника і притягнути його до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
замість того, що ворожина вилетів з вікна десятого поверху на рибалці, в службовому авто об стіну, сбу повідомляє повідомлення.
Прямо таки вручили (в очі повідомили) йому підозру?
Та насрать йому, їм на те усе. Тільки знищення, ось над цим нехай хлопці працюють.