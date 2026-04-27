РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8662 посетителя онлайн
Новости Завербованные агенты ФСБ
1 744 5

Студент работал на ФСБ: корректировал удары РФ по энергетике Черкасчины, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила агента российских спецслужб, который передавал координаты для атак на объекты критической инфраструктуры центрального региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По материалам следствия, российские спецслужбы завербовали местного студента через Telegram-каналы, где он искал "быстрый заработок". В обмен на обещания легкого дохода он согласился собирать информацию об одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры.

Как установило следствие, подозреваемый определил местоположение объекта и под видом обычных прогулок фотографировал его территорию. Собранные данные он хранил на смартфоне и планировал передать в виде обобщенного отчета своему куратору из российской ФСБ.

Задержание в общежитии и предъявление подозрения

Сотрудники СБУ разоблачили мужчину на раннем этапе его деятельности и задержали в студенческом общежитии, где он готовил очередной "доклад" для передачи в РФ. Во время обыска правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами его вероятного сотрудничества со спецслужбами РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Операцию проводили сотрудники СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирована ботоферма из более чем 20 тысяч аккаунтов, через которые РФ распространяла фейки об Украине

Автор: 

СБУ (20595) спецслужбы (468)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а наче ж економічний план стартапу правильно розрахував... а тут таке...
показать весь комментарий
27.04.2026 10:40 Ответить
Прорахувався
показать весь комментарий
27.04.2026 11:33 Ответить
Продажні істоти
показать весь комментарий
27.04.2026 11:07 Ответить
У мене родичі живуть у Черкасах недалеко від ТЕС.Уявляю як би вони затримували гниду...
показать весь комментарий
27.04.2026 11:38 Ответить
Виродок!
показать весь комментарий
27.04.2026 14:46 Ответить
 
 