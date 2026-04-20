Ликвидирована ботоферма из более чем 20 тысяч аккаунтов, через которые РФ распространяла фейки об Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Житомире организатора подпольной ботофермы, которую рашисты использовали для проведения информационных диверсий против Украины.

Согласно материалам дела, фигурант ежемесячно продавал стране-агрессору более 3 тысяч фейковых страниц в Telegram для распространения кремлевской пропаганды, сообщает Цензор.НЕТ.

Для этого злоумышленник создавал "подставные" аккаунты, зарегистрированные на мобильные номера украинских операторов, а затем продавал их на специализированных вражеских онлайн-платформах.

Установлено, что основными его клиентами были представители российских спецслужб, которые распространяли дезинформацию о Силах обороны и внутренней ситуации в Украине.

Также рашисты использовали фейковые учетные записи для распространения якобы от граждан нашего государства анонимных сообщений о "минировании" отечественных объектов.

Таким образом враг пытался спровоцировать панические настроения среди людей, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Украине.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства, где он организовал ботоферму. Одновременно правоохранители заблокировали почти 20 тысяч фейковых интернет-профилей, которые "работали" на российских спецслужбовцев.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъята компьютерная техника, USB-хабы с модемами, телефоны и почти 2 тысячи сим-карт различных мобильных операторов.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Ось і подивимося зникнуть боти тут з одноденними реєстраціями.
20.04.2026 12:12 Ответить
Як же тепер Подоляк буде виконувати завдання з Кацапії???
20.04.2026 12:25 Ответить
Я даже одного з чих 20тис. знаю,вештаеться тутички час від часу.Миша Дюжик-обісружик
20.04.2026 12:52 Ответить
А держзраду йому чого не інкриміновують????Це ж кацапська нечисть,гірше навідника ракет!Ракету збити можна,а пошкоджений розум чим як відновити?????
20.04.2026 12:57 Ответить
Чому живий ? При арешті вчинив опір і був застрілений - чудовий варіант.
20.04.2026 13:02 Ответить
Треба бути прям дуже тупим тіпом, щоб займатись подібним бізнесом під час війни. В березні 2022-го народ масово повирубав власні станції. Плакав, вирубав, продавав обладнання на ebay. Бо всі розуміли: клієнти ж анонімні, не відрізнити українських СЕОшників від кацапського таваріщя майора.
Ну але це завжди буде, бо поріг входу низький, гроші одразу, рентабельність від 300% річних. Превентивно з цим боротись не вийде, а от по факту діяльності - елементарно, як для силовиків.
20.04.2026 13:11 Ответить
зараз тебе шпанська стоміна вирахує, що ти тільки зареєстрований і бот мертвечука
20.04.2026 13:21 Ответить
Не зрозумів, в чому суть злочину? В чому полягає втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж? Людина чесно придбала 2000 сімок, на них зареєструвала 2000 акаунтів в телеграмі, продала їх на біржі - ніякі правила електронних комунікаційних мереж не порушено. Хто саме придбав ці аккаунти і як використав, продавцю, в принципі, по барабану.
Всі ці звинувачення це ніби ви продали комусь на олх зроблену вами табуретку, а цей хтось використав її не для сидіння на кухні, а проломив нею голову сусіду, який виявився полковником СБУ. В результаті до вас прийшли компетентні товариші із звинуваченнями в тероризмі та службі кацапам.
20.04.2026 13:56 Ответить
На яких платформах він "чесно" продавав акаунти?
То ж "не розумієш" ти лише з однієї причини - ти клінічний довбойоб. Ефект Даннінга-Крюгера
21.04.2026 06:18 Ответить
Непотрібно іншим приписувати свої хвороби, особливо якщо тебе забанили в гуглі. Щойно набрав пошуковий запит "купити акаунт телеграм", на олх тисяча пропозицій, середня ціна - близько 40 грн.
21.04.2026 07:39 Ответить
Масовість таких випадків ще раз вказує на проблему: у воюючій країни СІМ-карти мають продаватися з рєстрацією на паспорт і, відповідно, відслідковуватися їх кількість на один паспорт. Якщо на одному паспорті зареєстрована аномальна кільсть карт, це привід для розслідування. Загалом, під час війни кількість зареєстрованих СІМ-карт на паспорт має бути обмежена до 2-3 карт. Такі заходи також частково вирішать проблему російських безпілотників з українськими СІМ- картами.
22.04.2026 07:48 Ответить
 
 