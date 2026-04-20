Ликвидирована ботоферма из более чем 20 тысяч аккаунтов, через которые РФ распространяла фейки об Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Житомире организатора подпольной ботофермы, которую рашисты использовали для проведения информационных диверсий против Украины.

Согласно материалам дела, фигурант ежемесячно продавал стране-агрессору более 3 тысяч фейковых страниц в Telegram для распространения кремлевской пропаганды, сообщает Цензор.НЕТ.

Для этого злоумышленник создавал "подставные" аккаунты, зарегистрированные на мобильные номера украинских операторов, а затем продавал их на специализированных вражеских онлайн-платформах.

Установлено, что основными его клиентами были представители российских спецслужб, которые распространяли дезинформацию о Силах обороны и внутренней ситуации в Украине.

Также рашисты использовали фейковые учетные записи для распространения якобы от граждан нашего государства анонимных сообщений о "минировании" отечественных объектов.

Таким образом враг пытался спровоцировать панические настроения среди людей, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Украине.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства, где он организовал ботоферму. Одновременно правоохранители заблокировали почти 20 тысяч фейковых интернет-профилей, которые "работали" на российских спецслужбовцев.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъята компьютерная техника, USB-хабы с модемами, телефоны и почти 2 тысячи сим-карт различных мобильных операторов.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.









