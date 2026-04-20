СБУ задержала агента ФСБ, который готовил новые удары по киевским ТЭЦ и шпионил за базами Сил обороны. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала под Киевом ещё одного агента ФСБ.

Злоумышленник участвовал в подготовке новой серии ракетно-дроновых атак РФ по столичному региону Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Основными "целями" для его разведки были местные теплоэлектроцентрали и пункты базирования Сил обороны.

По материалам дела, фигурант обходил периметры ТЭЦ, расположенных в столице и области, чтобы выяснить и "доложить" ФСБ о техническом состоянии энергообъектов после предыдущих обстрелов.

Для этого агент фиксировал на камеру смартфона внешний вид энергетических сооружений, делая вид, что разговаривает по телефону.

Кроме того, злоумышленник объезжал местность, чтобы выявить расположение Сил обороны, в частности подразделений СБУ.

Установлено, что деньги на проведение разведывательных вылазок фигурант получал от куратора из РФ на специально созданный криптокошелек.

Для конспирации связь с российским спецслужбовцем осуществлялась через анонимный чат мессенджера под видом общения с рекрутером, которая "подбирала персонал" для работы в торговой сети.

По агентурным данным, враг планировал осуществить повторные комбинированные атаки по Киевской области с использованием ударных дронов, ракет и баллистики.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъяли смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ.

Как установило расследование, подготовкой новых обстрелов занимался завербованный ФСБ наркозависимый житель Обуховского района. В поле зрения рашистов он попал в Telegram-канале по поиску "легких заработков".

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.





