Ліквідовано ботоферму на понад 20 тисяч акаунтів, через які РФ поширювала фейки про Україну. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку рашисти використовували для проведення інформдиверсій проти України.

За матеріалами справи, фігурант щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тисячі фейкових сторінок у Телеграмі для поширення Кремлівської пропаганди, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Для цього зловмисник створював "підставні" акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах.

Встановлено, що основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Сили оборони та внутрішню ситуацію в Україні.

Також рашисти використовували фейкові облікові записи для розповсюдження нібито від громадян нашої держави анонімних повідомлень про "мінування" вітчизняних об’єктів.

У такий спосіб ворог намагався спровокувати панічні настрої серед людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових інтернет-профілів, які "працювали" на російських спецслужбістів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено комп’ютерну техніку, USB-хаби з модемами, телефони і майже 2 тисячі сім-карт різних мобільних операторів.

Наразі йому повідомлено про підозру, - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб.

Триває слідство для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.









