Ліквідовано ботоферму на понад 20 тисяч акаунтів, через які РФ поширювала фейки про Україну. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку рашисти використовували для проведення інформдиверсій проти України.

За матеріалами справи, фігурант щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тисячі фейкових сторінок у Телеграмі для поширення Кремлівської пропаганди, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Для цього зловмисник створював "підставні" акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах.

Встановлено, що основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Сили оборони та внутрішню ситуацію в Україні.

Також рашисти використовували фейкові облікові записи для розповсюдження нібито від громадян нашої держави анонімних повідомлень про "мінування" вітчизняних об’єктів.

У такий спосіб ворог намагався спровокувати панічні настрої серед людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових інтернет-профілів, які "працювали" на російських спецслужбістів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено комп’ютерну техніку, USB-хаби з модемами, телефони і майже 2 тисячі сім-карт різних мобільних операторів.

Наразі йому повідомлено про підозру, - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб.

Триває слідство для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Ось і подивимося зникнуть боти тут з одноденними реєстраціями.
Як же тепер Подоляк буде виконувати завдання з Кацапії???
А держзраду йому чого не інкриміновують????Це ж кацапська нечисть,гірше навідника ракет!Ракету збити можна,а пошкоджений розум чим як відновити?????
20.04.2026 12:12 Відповісти
20.04.2026 12:25 Відповісти
Я даже одного з чих 20тис. знаю,вештаеться тутички час від часу.Миша Дюжик-обісружик
20.04.2026 12:52 Відповісти
А держзраду йому чого не інкриміновують????Це ж кацапська нечисть,гірше навідника ракет!Ракету збити можна,а пошкоджений розум чим як відновити?????
20.04.2026 12:57 Відповісти
Чому живий ? При арешті вчинив опір і був застрілений - чудовий варіант.
20.04.2026 13:02 Відповісти
Треба бути прям дуже тупим тіпом, щоб займатись подібним бізнесом під час війни. В березні 2022-го народ масово повирубав власні станції. Плакав, вирубав, продавав обладнання на ebay. Бо всі розуміли: клієнти ж анонімні, не відрізнити українських СЕОшників від кацапського таваріщя майора.
Ну але це завжди буде, бо поріг входу низький, гроші одразу, рентабельність від 300% річних. Превентивно з цим боротись не вийде, а от по факту діяльності - елементарно, як для силовиків.
20.04.2026 13:11 Відповісти
зараз тебе шпанська стоміна вирахує, що ти тільки зареєстрований і бот мертвечука
20.04.2026 13:21 Відповісти
Не зрозумів, в чому суть злочину? В чому полягає втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж? Людина чесно придбала 2000 сімок, на них зареєструвала 2000 акаунтів в телеграмі, продала їх на біржі - ніякі правила електронних комунікаційних мереж не порушено. Хто саме придбав ці аккаунти і як використав, продавцю, в принципі, по барабану.
Всі ці звинувачення це ніби ви продали комусь на олх зроблену вами табуретку, а цей хтось використав її не для сидіння на кухні, а проломив нею голову сусіду, який виявився полковником СБУ. В результаті до вас прийшли компетентні товариші із звинуваченнями в тероризмі та службі кацапам.
20.04.2026 13:56 Відповісти
На яких платформах він "чесно" продавав акаунти?
То ж "не розумієш" ти лише з однієї причини - ти клінічний довбойоб. Ефект Даннінга-Крюгера
21.04.2026 06:18 Відповісти
Непотрібно іншим приписувати свої хвороби, особливо якщо тебе забанили в гуглі. Щойно набрав пошуковий запит "купити акаунт телеграм", на олх тисяча пропозицій, середня ціна - близько 40 грн.
21.04.2026 07:39 Відповісти
Масовість таких випадків ще раз вказує на проблему: у воюючій країни СІМ-карти мають продаватися з рєстрацією на паспорт і, відповідно, відслідковуватися їх кількість на один паспорт. Якщо на одному паспорті зареєстрована аномальна кільсть карт, це привід для розслідування. Загалом, під час війни кількість зареєстрованих СІМ-карт на паспорт має бути обмежена до 2-3 карт. Такі заходи також частково вирішать проблему російських безпілотників з українськими СІМ- картами.
