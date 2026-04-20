Ліквідовано ботоферму на понад 20 тисяч акаунтів, через які РФ поширювала фейки про Україну. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку рашисти використовували для проведення інформдиверсій проти України.
За матеріалами справи, фігурант щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тисячі фейкових сторінок у Телеграмі для поширення Кремлівської пропаганди, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Для цього зловмисник створював "підставні" акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах.
Встановлено, що основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Сили оборони та внутрішню ситуацію в Україні.
Також рашисти використовували фейкові облікові записи для розповсюдження нібито від громадян нашої держави анонімних повідомлень про "мінування" вітчизняних об’єктів.
У такий спосіб ворог намагався спровокувати панічні настрої серед людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні.
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових інтернет-профілів, які "працювали" на російських спецслужбістів.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено комп’ютерну техніку, USB-хаби з модемами, телефони і майже 2 тисячі сім-карт різних мобільних операторів.
Наразі йому повідомлено про підозру, - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб.
Триває слідство для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.
Ну але це завжди буде, бо поріг входу низький, гроші одразу, рентабельність від 300% річних. Превентивно з цим боротись не вийде, а от по факту діяльності - елементарно, як для силовиків.
Всі ці звинувачення це ніби ви продали комусь на олх зроблену вами табуретку, а цей хтось використав її не для сидіння на кухні, а проломив нею голову сусіду, який виявився полковником СБУ. В результаті до вас прийшли компетентні товариші із звинуваченнями в тероризмі та службі кацапам.
То ж "не розумієш" ти лише з однієї причини - ти клінічний довбойоб. Ефект Даннінга-Крюгера