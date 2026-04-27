Студент працював на ФСБ: коригував удари РФ по енергетиці Черкащини, - СБУ

Служба безпеки України викрила агента російських спецслужб, який передавав координати для атак по критичній інфраструктурі центрального регіону.

Служба безпеки України

За матеріалами слідства, російські спецслужби завербували місцевого студента через Телеграм-канали, де він шукав "швидкі заробітки". У обмін на обіцянки легкого доходу він погодився збирати інформацію про один із ключових об’єктів енергетичної інфраструктури.

Як встановило слідство, підозрюваний визначив місце розташування об’єкта та під виглядом звичайних прогулянок фотографував його територію. Зібрані дані він зберігав на смартфоні та планував передати у вигляді узагальненого звіту своєму куратору з російської ФСБ.

Затримання в гуртожитку та оголошення підозри

Співробітники СБУ викрили чоловіка на ранньому етапі його діяльності та затримали у студентському гуртожитку, де він готував чергову "доповідь" для передачі до РФ. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютер і мобільний телефон із доказами його ймовірної співпраці зі спецслужбами РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Операцію проводили співробітники СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

