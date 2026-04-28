Айтішника, який вербував коригувальників російських ударів, затримано на Черкащині, - СБУ. ФОТО

IT-фахівець з Черкащини створював для росіян нові канали вербування місцевих жителів.

Чоловік реєстрував мобільні номери українських операторів для створення фейкових акаунтів в соцмережах.

"Готові облікові записи фігурант передавав російській спецслужбі для проведення вербувальних операцій нібито від імені громадян України.

Паралельно з цим агент відкрив онлайн-рахунки на підставних осіб, які рашисти планували використовувати для прихованого фінансування агентурних мереж", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що він підшукував наркозалежних та безробітних, які за одноразову грошову винагороду погоджувались передати йому свої реквізити.

Також айтішник особисто підбирав потенційних "кандидатів" для вербування і передавав їхні контакти до ФСБ.

СБУ задокументувала, як він допоміг російській спецслужбі "вийти" на безробітного мешканця Рівненщини, який коригував повітряні атаки РФ по західному регіону України.

Щоб виконати вороже завдання, він позначав геолокації Сил оборони на гугл-картах та відправляв їх на месенджер куратору від фсб.

Коригувальника викрили на початковому етапі його розвідактивності і затримали за місцем проживання.

Також було затримано у власному помешканні агента-айтішника. Під час обшуків у обох фігурантів вилучено смартфони та комп'ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

