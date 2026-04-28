УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11809 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання коригувальників Вербування Росією
2 531 11

Айтішника, який вербував коригувальників російських ударів, затримано на Черкащині, - СБУ. ФОТО

IT-фахівець з Черкащини створював для росіян нові канали вербування місцевих жителів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Чоловік реєстрував мобільні номери українських операторів для створення фейкових акаунтів в соцмережах.

Айтішник з Черкащини вербував коригувальників для РФ

"Готові облікові записи фігурант передавав російській спецслужбі для проведення вербувальних операцій нібито від імені громадян України.

Паралельно з цим агент відкрив онлайн-рахунки на підставних осіб, які рашисти планували використовувати для прихованого фінансування агентурних мереж", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що він підшукував наркозалежних та безробітних, які за одноразову грошову винагороду погоджувались передати йому свої реквізити.

Підбір коригувальників

Також айтішник особисто підбирав потенційних "кандидатів" для вербування і передавав їхні контакти до ФСБ.

СБУ задокументувала, як він допоміг російській спецслужбі "вийти" на безробітного мешканця Рівненщини, який коригував повітряні атаки РФ по західному регіону України.

Щоб виконати вороже завдання, він позначав геолокації Сил оборони на гугл-картах та відправляв їх на месенджер куратору від фсб.

Коригувальника викрили на початковому етапі його розвідактивності і затримали за місцем проживання.

Також було затримано у власному помешканні агента-айтішника. Під час обшуків у обох фігурантів вилучено смартфони та комп'ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Айтішник з Черкащини вербував коригувальників для РФ

Наразі затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13791) вербування (294) коригування (175) Рівненська область (1258) Черкаська область (228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Чому заблюрений **@лнік цього чорта?
показати весь коментар
28.04.2026 10:20 Відповісти
+4
Вчинив збройний опір і був пристрілений як собака. ... ДЕ ???
показати весь коментар
28.04.2026 10:55 Відповісти
+3
Айтішніки еліта, всі заброньовані?
показати весь коментар
28.04.2026 10:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Айтішніки еліта, всі заброньовані?
показати весь коментар
28.04.2026 10:10 Відповісти
Хто тобі сказав, що всі афтішники заброньовані? Заброньовані ті, хто працює на оборонних підприємствах, і частина тих, хто працює на необоронних, які відповідають критеріям бронювання - але там бронювати можна тільки половину військовозобов'язаних.
показати весь коментар
28.04.2026 10:27 Відповісти
Знак питання бачиш?
показати весь коментар
28.04.2026 10:32 Відповісти
ШІ прийде - порядок наведе. Айтішніків пустять під ніж. М'ясо айтішників буде дешевше за курятину.
показати весь коментар
28.04.2026 14:22 Відповісти
ні це не є правда, просто вони знають, що некуй шастать
показати весь коментар
28.04.2026 10:40 Відповісти
Чому заблюрений **@лнік цього чорта?
показати весь коментар
28.04.2026 10:20 Відповісти
Вчинив збройний опір і був пристрілений як собака. ... ДЕ ???
показати весь коментар
28.04.2026 10:55 Відповісти
Що з такою паскудою робити ? це ворог розстріляти, або на розмінування.
показати весь коментар
28.04.2026 11:16 Відповісти
Тільки контракт для сім-карт-бо це ніколи не скінчиться.
показати весь коментар
28.04.2026 11:54 Відповісти
І хто це забанив мій коментар?
Я що, написав там щось неправдиве?
показати весь коментар
28.04.2026 17:33 Відповісти
 
 