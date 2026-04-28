5 209 18

Двоє наркозалежних на замовлення РФ готували вбивство Героя України-генерал-майора Сил оборони, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали замовне вбивство Героя України - генерал-майора Сил оборони нашої держави. За результатами спільних дій на Житомирщині затримано двох агентів РФ, які готували ліквідацію українського воїна.

Що з’ясувало розслідування?

Як зазначається, фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і "погодили" з російськими спецслужбістами план вбивства.

Далі вони чекали від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Айтішника, який вербував коригувальників російських ударів, затримано на Черкащині, - СБУ. ФОТО

Затримання кілерів

Співробітники СБУ та Нацполіції спрацювали на випередження і затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху.

кілери готували вбивство Героя України

За матеріалами провадження, замовлення РФ виконували завербовані ворогом двоє наркозалежних з Коростишева. У поле зору рашистів вони потрапили через Телеграм-канали, де шукали "легкі заробітки на дозу".

Після вербування російські спецслужбісти дали агентам "тестові завдання". Зокрема, встановлено, що обидва фігуранти причетні до щонайменше двох вбивств на території північного регіону України.

Також читайте: 15 років тюрми отримала зрадниця, яка допомагала рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Донеччині

Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами їхніх контактів з російськими спецслужбістами та підготовкою до нападу на військового.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  •  пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

А хто заклав схрон, мабуть він важливіше чим ці два наркомана
28.04.2026 12:44 Відповісти
Наркоша, це ГОРЕ для родини і морока для суспільства!!! Толку з них, УЖЕ НІКОМУ не буде, а тільки затяжний кінець…і використання їх окупантами!! Морока й клопіт, виключно для батьків, поки вони ще живі…!!!! А потім …фсьо!!
Хтось же з оточення «сотоварищей», їх «підсадив» на це лайно??.
Мусорські, СБУушні вертухаї та дивні істоти з «депутатськими» ксівами і особи ромської зовнішності, як посередники/заробітчани у цьому середовищі, знають це, як ніхто інший!!! А особи з Урядового кварталу за регламентом Камасутри КМУ і ВРУ, десь навіть, глибоко зхвильовані…..
Відпустивши їх, чекайте на кривавий злочин!!!!
28.04.2026 16:14 Відповісти
Всі данні зібрать.А потім в них може статись передоз.За данними розслідування родичі в булочці передали.
28.04.2026 12:44 Відповісти
Внутрішні органи повинні бути внутрішніми якщо вони не зовнішні.
28.04.2026 12:46 Відповісти
Шось таке сташне - два наріка планували проти сбу операцію по знищенню. А за основу планування брали якусь гру з компа.
28.04.2026 12:47 Відповісти
Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу
28.04.2026 14:13 Відповісти
Во заливає "https://t.me/SBUkr/17425 пресцентр СБУ " ... ЖАХ, ЖАХ , ЖАХ !

А чого ці наріки планували вбивство лише "генерал-майора Сил оборони нашої держави" ?
А може вони так к самому ЦАРЮ підбиралися ?

Хоча , для вбивства ЦАРЯ мацковитам треба скоріш вербувати алкашей ... наріки не погодяться "свого" вбивати !
28.04.2026 14:51 Відповісти
Так і кацапи наймати наріків чи синяків для ліквідації СВОГО не будуть. Принаймні, зараз. Хоч він і накосячив добряче, але в цілому з завданням масового вбивства українців і знищення України справляється. Крім того, де вони знайдуть гідну заміну? Для них торчок квартальний - кращий варіант в осяжному майбутньому.
28.04.2026 15:35 Відповісти
тобто!
сподіваюсь вже всі зрозуміли, за кого тримає українців оцей юдоклан?
за професійних диверсантів!
бо, навіть кончені торчки можуть запросто вбити Героя України-генерал-майора Сил оборони !
навіть не уявляю весь пророблений масив роботи, що допоміг сбу, зірвати ці плани.

але, сбу в упор не бачить зрадників у владних кабінетах.
о, як так?
28.04.2026 13:05 Відповісти
Оце суперагенти 007! А що ж буде як мокальський ГУР зашле кадрового головоріза
28.04.2026 13:20 Відповісти
Кстати нарики не так просты как это может показаться на первый взгляд, хитрые они твари до делов, с ними ****** ухо надо держать востро...
28.04.2026 13:23 Відповісти
пока не закроют телеграм в воюющей стране, "работа" для нюхающих и колющихся "киллеров" и не только, всегда найдётся у фсб! когда эта простая мысль наконец дойдёт до руководства страны?!
28.04.2026 13:33 Відповісти
Це відповідь, що полтавські сбушники піймалися на 100 тис доларів хабара.
28.04.2026 13:34 Відповісти
На зупинці громадського транспорту, чи в черзі до сімейного лікаря, чи під час плетіння маскувальних сіток?
28.04.2026 14:01 Відповісти
Наркозалежних в нас вже рахуй не поразуєш, бо вони контингет який годує саоєю залежністю поліцію і наркодилерів. Це в нас краснокнижні трутні, яких чіпати не можна.
28.04.2026 14:42 Відповісти
Хто ж цей таємничичий генерал-майор, та ще й Герой України, що за ним запрягли аж двох нариків? Який зміст в тому, щоб приховувати його прізвище?
28.04.2026 15:14 Відповісти
Скрон заклали сбушники, щоб спровокувати наркоманів на злочин. А кого ж ще так легко можна спіймати
28.04.2026 15:32 Відповісти
 
 