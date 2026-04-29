Кріт РФ у Держприкордонслужбі прокладав ворогу маршрути для повітряних атак по Києву та Чернігівщині. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили ще одного агента РФ у Силах оборони України. Ним виявився завербований ворогом інспектор Державної прикордонної служби, який коригував обстріли північних регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Прокладав маршрути для ракет і дронів

Встановлено, що фігурант прокладав на гугл-картах маршрути для "безпечного" руху російських ракет та ударних дронів "в обхід" української ППО.

Для цього агент під час службових відряджень у Київській та Чернігівській областях фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.

"Далі він позначав на електронній карті маршрути, що з’єднували локації української ППО, та вираховував їхню топографічну висоту на місцевості.

Оброблену інформацію фігурант зберігав на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з рф. Його особу вже встановлено. Ним виявився співробітник російської воєнної розвідки (більш відомої як гру)", - пояснили в СБУ.

Відстеження розташування підрозділів

За вказівкою ворожого спецслужбіста агент додатково намагався відстежити розташування підрозділів безпілотних літальних апаратів українських військ та енергетичної інфраструктури.

Затримання та підозра

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів і затримали їхнього агента, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із підготовленим "звітом" для гру рф та координатами українських об’єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

