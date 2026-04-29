Кріт РФ у Держприкордонслужбі прокладав ворогу маршрути для повітряних атак по Києву та Чернігівщині. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили ще одного агента РФ у Силах оборони України. Ним виявився завербований ворогом інспектор Державної прикордонної служби, який коригував обстріли північних регіонів України.

Прокладав маршрути для ракет і дронів

Встановлено, що фігурант прокладав на гугл-картах маршрути для "безпечного" руху російських ракет та ударних дронів "в обхід" української ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завербував неповнолітню для коригування удару по Бурштинській ТЕС: заочно повідомлено про підозру підполковнику ГРУ РФ, - СБУ

Для цього агент під час службових відряджень у Київській та Чернігівській областях фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.

"Далі він позначав на електронній карті маршрути, що з’єднували локації української ППО, та вираховував їхню топографічну висоту на місцевості.

Оброблену інформацію фігурант зберігав на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з рф. Його особу вже встановлено. Ним виявився співробітник російської воєнної розвідки (більш відомої як гру)", - пояснили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє наркозалежних на замовлення РФ готували вбивство Героя України-генерал-майора Сил оборони, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Відстеження розташування підрозділів

За вказівкою ворожого спецслужбіста агент додатково намагався відстежити розташування підрозділів безпілотних літальних апаратів українських військ та енергетичної інфраструктури.

Затримання та підозра

  • Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів і затримали їхнього агента, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі".
  • Під час обшуків у нього вилучено смартфон із підготовленим "звітом" для гру рф та координатами українських об’єктів.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано коригувальника РФ, який допомагав ворогу обстрілювати Краматорськ, - СБУ

А мало б бути "труп у Дкржприкордонслужбі" і далі за текстом. І помилку треба виправити і у тексті, і по факту, щоб новина чесною була.
29.04.2026 10:15 Відповісти
В Північних районах "зелений зрадник" по вказівці куйла відбудував дорогу до "білорусляндії " і до Чорнобильської АЕСдля швидкої окупаціїУкраїни .за гроші українського народу....
29.04.2026 10:17 Відповісти
Цікаво мотив.Гроші,ідейний ватан,чи через родичів на рашкі вмовили.Це не наркоман який шукає в телеграм де взять на дозу.
29.04.2026 10:17 Відповісти
Потрібне повернення смертної кари на час війни/війскового стану, але ЗЕкоМанда мородерів цього не робить бо може обернутися проти їх та й зрадників там є чимало у ВР.
29.04.2026 10:19 Відповісти
Тупо вербанули на контрабасі (на "КМ" - копрматеріали), та зашибісь використовували.
29.04.2026 10:27 Відповісти
Навколо зеленського стільки кротів, що ними можно метро на Троєщину прокопати...
29.04.2026 10:37 Відповісти
Зелена мафія "докерувалася" до такого ступеню, що людина, котра має проукраїнські патріотичні погляди, якраз для них буде "кротом". зєрмаки впіймали одного "крота" депутата від СН Антона Полякова і як тільки він виніс на загал питання про "конверти", то його зразу ж прибрали. Потім після вбивства колеги по партії Полякова депутат третьякова заявила, - Мінус один ворог! - .
29.04.2026 10:52 Відповісти
Крашанки защимити дверима, витягнути всю інформацію і в рАсход, ссуку!
29.04.2026 10:46 Відповісти
 
 