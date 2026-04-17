Завербував неповнолітню для коригування удару по Бурштинській ТЕС: заочно повідомлено про підозру підполковнику ГРУ РФ, - СБУ. ФОТО

Задокументовано підривну діяльність співробітника російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) – Марата Цевелева, який координував підготовку ракетно-дронових атак РФ по Прикарпаттю у січні цього року.

Про це повідомляє Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, тоді основними "цілями" обстрілів ворог визначив Бурштинську теплову електростанцію, оборонні об’єкти та одну з ключових електропідстанцій західного регіону.

Вербування неповнолітньої

Так, для скоригування повітряних ударів Цевелев завербував 17-річну випускницю місцевого технікуму. До уваги рашиста дівчина потрапила, коли шукала "швидкі заробітки" у телеграм-каналах.

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За його інструкціями агентка спочатку провела дорозвідку біля Бурштинської ТЕС та опорної електропідстанції, щоб з’ясувати технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів. Далі вона мала провести фото- та відеофіксацію об’єкта ЗСУ і позначити його геолокацію на гугл-карті. Після цього Цевелев доручив агентці узагальнити зібрану інформацію і направити йому через месенджер.

Затримання агентки

Повідомляється, що співробітники СБУ викрили ворожу розвідактивність і покроково задокументували контакти агентки з її куратором.

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На початку цього року фігурантку затримали "на гарячому", коли вона фотографувала військовий об’єкт. На місці події у неї вилучено смартфон із доказами злочинів.

Що відомо про куратора

Марат Цевелев проходить службу у 317-му морському центрі сил спеціальних операцій російського ГРУ у тимчасово окупованому Севастополі.

Встановлено, що цей підрозділ воєнної розвідки РФ за допомогою агентурних мереж та інформаторів здійснює збір інформації для визначення цілей ракетних і бомбових ударів на території Україні з озброєння морського, авіаційного та наземного базування.

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Оголошення підозри

На підставі зібраних доказів Цевелеву заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Обвинувальний акт щодо агентки скеровано до суду за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).