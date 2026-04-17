Завербовал несовершеннолетнюю для корректировки удара по Бурштынской ТЭС: заочно сообщено о подозрении подполковнику ГРУ РФ, - СБУ. ФОТО

Зафиксирована подрывная деятельность сотрудника российской военной разведки (более известной как ГРУ) - Марата Цевелева, который координировал подготовку ракетно-дроновых атак РФ по Прикарпатью в январе этого года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, тогда основными "целями" обстрелов враг определил Бурштынскую тепловую электростанцию, оборонные объекты и одну из ключевых электроподстанций западного региона.

Вербовка несовершеннолетней

Так, для корректировки воздушных ударов Цевелев завербовал 17-летнюю выпускницу местного техникума. В поле зрения рашиста девушка попала, когда искала "быстрый заработок" в Telegram-каналах.

По его инструкциям агент сначала провела доразведку возле Бурштынской ТЭС и опорной электроподстанции, чтобы выяснить техническое состояние энергообъектов после предыдущих обстрелов. Далее она должна была провести фото- и видеофиксацию объекта ВСУ и обозначить его геолокацию на Google-карте. После этого Цевелев поручил агентке обобщить собранную информацию и направить ему через мессенджер.

Задержание агентки

Сообщается, что сотрудники СБУ раскрыли вражескую разведывательную деятельность и пошагово задокументировали контакты агента с ее куратором.

В начале этого года фигурантку задержали "на горячем", когда она фотографировала военный объект. На месте происшествия у нее изъяли смартфон с доказательствами преступлений.

Что известно о кураторе

Марат Цевелев проходит службу в 317-м морском центре сил специальных операций российского ГРУ во временно оккупированном Севастополе.

Установлено, что это подразделение военной разведки РФ с помощью агентурных сетей и информаторов осуществляет сбор информации для определения целей ракетных и бомбовых ударов на территории Украины с вооружения морского, авиационного и наземного базирования.

Объявление подозрения

На основании собранных доказательств Цевелеву заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Обвинительный акт в отношении агента направлен в суд по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).