Завербовал несовершеннолетнюю для корректировки удара по Бурштынской ТЭС: заочно сообщено о подозрении подполковнику ГРУ РФ, - СБУ. ФОТО

Зафиксирована подрывная деятельность сотрудника российской военной разведки (более известной как ГРУ) - Марата Цевелева, который координировал подготовку ракетно-дроновых атак РФ по Прикарпатью в январе этого года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подозрение подполковнику ГРУ РФ

Как отмечается, тогда основными "целями" обстрелов враг определил Бурштынскую тепловую электростанцию, оборонные объекты и одну из ключевых электроподстанций западного региона.

Вербовка несовершеннолетней

Так, для корректировки воздушных ударов Цевелев завербовал 17-летнюю выпускницу местного техникума. В поле зрения рашиста девушка попала, когда искала "быстрый заработок" в Telegram-каналах.

По его инструкциям агент сначала провела доразведку возле Бурштынской ТЭС и опорной электроподстанции, чтобы выяснить техническое состояние энергообъектов после предыдущих обстрелов. Далее она должна была провести фото- и видеофиксацию объекта ВСУ и обозначить его геолокацию на Google-карте. После этого Цевелев поручил агентке обобщить собранную информацию и направить ему через мессенджер.

Задержание агентки

Сообщается, что сотрудники СБУ раскрыли вражескую разведывательную деятельность и пошагово задокументировали контакты агента с ее куратором.

В начале этого года фигурантку задержали "на горячем", когда она фотографировала военный объект. На месте происшествия у нее изъяли смартфон с доказательствами преступлений.

Что известно о кураторе

Марат Цевелев проходит службу в 317-м морском центре сил специальных операций российского ГРУ во временно оккупированном Севастополе.

Установлено, что это подразделение военной разведки РФ с помощью агентурных сетей и информаторов осуществляет сбор информации для определения целей ракетных и бомбовых ударов на территории Украины с вооружения морского, авиационного и наземного базирования.

Объявление подозрения

На основании собранных доказательств Цевелеву заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Обвинительный акт в отношении агента направлен в суд по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Впевнений що в Криму нашої агентури ще вдосталь. Але дуже рідко чути про ,,самокати,, для одіозних місцевих кацапів. Ну, був випадок з Царьовим але й той малорезультативний. А могли б практично залякати мразоту.
17.04.2026 12:41 Ответить
"самокати" для генералітету, а генералітет в маськві.
17.04.2026 12:55 Ответить
Добре. Кримським кандонам ,,велосипедики,,
17.04.2026 13:02 Ответить
В АРК не чути не лише про роботу диверсантів але й про масовий спротив ворожій окупації кримських татар, які хвацько захоплювали чуду землю за України а з приходом москаля сидять як миші. Чекають на звільнення кров'ю українців щоб хутко оголосити незалежність.
17.04.2026 12:49 Ответить
Вони меньшина там, це більше питання до тих, хто служив в місцевих в/ч і перейшов на бік ворога.
17.04.2026 12:56 Ответить
А таких 75 відсотків. А серед моїх родичів та знайомих чи сусідів просто 100 відсотків. Бо я дійсно якось задумався та намагався знайти того, кого знав особисто і хто носив українську уніформу та не перейшов до кацапів. Жодного! Це і армія, і поліція, і СБУ, і пожежники. Тобто всі мої знайомці мерзотниками виявились.
17.04.2026 13:12 Ответить
 
 