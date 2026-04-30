СБУ задержала агента ГРУ РФ, который корректировал удары дронами по Днепропетровской области. ФОТО
Военная контрразведка СБУ разоблачила и задержала российского агента, который собирал данные о ВСУ и наводил удары реактивных дронов типа "Герань-3".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По материалам дела, злоумышленником оказался местный безработный, который попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска "быстрых заработков" в Telegram-каналах.
В обмен на обещания вознаграждения его привлекли к сбору разведданных об украинских войсках.
Что именно передавалось врагу
Агент должен был выявлять:
- позиции украинской артиллерии, в частности HIMARS
- маршруты движения бронетехники Сил обороны
- другие военные объекты на прифронтовой территории
Для наблюдения он устроил "пост" на крыше своего дома и использовал бинокль и камеру телефона.
Собранные данные он наносил на Google Maps и передавал российскому куратору через заранее согласованные шифры и телефоны.
Правоохранители задержали подозреваемого "на горячем" - в момент, когда он пытался сфотографировать украинскую военную технику с близкого расстояния.
Во время обысков у него изъяли два смартфона, которые использовались для связи с российской спецслужбой и сбора информации.
Подозрение и наказание
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Задержание осуществили сотрудники военной контрразведки СБУ совместно со следователями СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
