СБУ затримала агента ГРУ РФ, який коригував удари дронами по Дніпропетровщині. ФОТО
Військова контррозвідка СБУ викрила та затримала російського агента, який збирав дані про ЗСУ та наводив удари реактивних дронів типу "Герань-3".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку "швидких заробітків" у Telegram-каналах.
В обмін на обіцянки винагороди його залучили до збору розвідданих про українські війська.
Що саме передавалися ворогу
Агент мав виявляти:
- позиції української артилерії, зокрема HIMARS
- маршрути руху бронетехніки Сил оборони
- інші військові об’єкти на прифронтовій території
Для спостереження він облаштував "пост" на даху свого будинку та використовував бінокль і камеру телефону.
Зібрані дані він наносив на Google Maps і передавав російському куратору через заздалегідь узгоджені шифри та телефони.
Правоохоронці затримали підозрюваного "на гарячому" - у момент, коли він намагався сфотографувати українську військову техніку з близької відстані.
Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, які використовувалися для зв’язку з російською спецслужбою та збору інформації.
Підозра та покарання
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Затримання здійснили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
