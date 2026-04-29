СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які готують кримських юнаків до війни проти України. ФОТО

Служба безпеки задокументувала нові злочини Олександра Д’яченка – керівника окупаційного "Союзу прикордонників Криму" та "Центру морської підготовки "Варяг" у тимчасово захопленому Сімферополі.

Як встановило розслідування, обидві структури фігурант позиціонує як громадські організації, інформує Цензор.НЕТ.

Але насправді їхню діяльність координують російські спецслужби для підготовки підростаючого покоління до служби в збройних угрупованнях країни-агресора.

Серед пріоритетних напрямків – навчально-бойовий вишкіл юнаків для подальшого зарахування до спецпідрозділів військово-морських сил РФ.

Для цього на тренувальних базах "Варяга" школярів вчать водолазній справі, орієнтуванню під водою та особливостям проведення диверсій в морській акваторії.

За матеріалами провадження, окупаційні ГО Д’яченка регулярно отримують фінансування РФ у вигляді "президентських грантів" від Путіна, спрямованих на поширення Кремлівського режиму в Криму.

Тільки на початку 2023 року псевдогромадські формування зловмисника одержали з Москви майже 4,5 мільйона рублів.

Крім цього окупаційні формування Д’яченка отримали від місцевої окупаційної адміністрації РФ у безоплатне користування землю під Сімферополем для створення нового військово-тренувального комплексу.

У такий спосіб рашисти щодня планують одночасно готувати на навчальній базі щонайменше 150 школярів.

Для реалізації цього проєкту на території тренувального містечка передбачили розбудову вогневих секторів, смуг перешкод та спеціалізованих зон для водолазної підготовки.

До вишколу підлітків залучають кадрових співробітників російської воєнної розвідки як інструкторів.

Також у стінах окупаційного клубу його організатори нав’язують учням рашизм та виправдовують повномасштабну війну проти України.

Для цього Д’яченко залучив двох своїх підлеглих – Дар’ю Горохову та Володимира Графа.

Після закінчення "курсів" дітям видають "посвідчення випускників", які надають конкурсний пріоритет під час вступу до вищих військово-навчальних закладів РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Д’яченку, Гороховій та Графу про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути винних до відповідальності.

