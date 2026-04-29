СБУ заочно сообщила о подозрении рашистам, которые готовят крымских юношей к войне против Украины. ФОТО

Служба безопасности зафиксировала новые преступления Александра Дьяченко — руководителя оккупационного "Союза пограничников Крыма" и "Центра морской подготовки "Варяг" во временно оккупированном Симферополе.

Как установило расследование, обе структуры фигурант позиционирует как общественные организации, сообщает Цензор.НЕТ.

Но на самом деле их деятельность координируют российские спецслужбы для подготовки подрастающего поколения к службе в вооруженных формированиях страны-агрессора.

Среди приоритетных направлений – учебно-боевая подготовка юношей для последующего зачисления в спецподразделения военно-морских сил РФ.

Для этого на тренировочных базах "Варяга" школьников обучают водолазному делу, ориентированию под водой и особенностям проведения диверсий в морской акватории.

Согласно материалам дела, оккупационные ОО Дьяченко регулярно получают финансирование от РФ в виде "президентских грантов" от Путина, направленных на распространение кремлевского режима в Крыму.

Только в начале 2023 года псевдообщественные формирования злоумышленника получили из Москвы почти 4,5 миллиона рублей.

Кроме того, оккупационные формирования Дьяченко получили от местной оккупационной администрации РФ в безвозмездное пользование землю под Симферополем для создания нового военно-тренировочного комплекса.

Таким образом рашисты планируют ежедневно одновременно готовить на учебной базе не менее 150 школьников.

Для реализации этого проекта на территории тренировочного городка предусмотрено строительство огневых секторов, полос препятствий и специализированных зон для водолазной подготовки.

К обучению подростков привлекают кадровых сотрудников российской военной разведки в качестве инструкторов.

Также в стенах оккупационного клуба его организаторы навязывают ученикам рашизм и оправдывают полномасштабную войну против Украины.

Для этого Дьяченко привлек двух своих подчиненных – Дарью Горохову и Владимира Графа.

По окончании "курсов" детям выдают "свидетельства выпускников", которые дают конкурсный приоритет при поступлении в высшие военно-учебные заведения РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Дьяченко, Гороховой и Графу о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Продолжаются комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

