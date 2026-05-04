Россия атаковала дронами Запорожье: в городе раздались взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в городе раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, враг нанес удар по областному центру, после чего соответствующие службы приступили к обследованию территорий.

Атака дронов

В городе во время атаки были слышны взрывы, а на всей территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Сейчас специалисты проверяют возможные последствия ударов и работают на местах происшествий.

Власти призвали жителей находиться в укрытиях до полного отбоя тревоги и соблюдать правила безопасности во время воздушных угроз.

Последствия вражеской атаки

Позже Федоров показал последствия вражеской атаки на Запорожье.













Ранее мы сообщали, что в течение дня 4 мая российские войска более 50 раз атаковали Днепропетровскую область.

