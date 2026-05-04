Росія атакувала дронами Запоріжжя: у місті пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, у місті пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Телеграмі.

За його словами, ворог завдав удару по обласному центру, після чого відповідні служби розпочали обстеження територій.

Атака дронів

У місті під час атаки було чути вибухи, а на всій території Запорізької області оголошували повітряну тривогу. Наразі фахівці перевіряють можливі наслідки ударів та працюють на місцях подій.

Влада закликала мешканців перебувати в укриттях до повного відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки під час повітряних загроз.

Наслідки ворожої атаки

Пізніше Федоров показав наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.













Раніше ми повідомляли, що упродовж дня 4 травня російські війська понад 50 разів атакували Дніпропетровщину.

