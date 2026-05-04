Росія атакувала дронами Запоріжжя: у місті пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, у місті пролунали вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Телеграмі.
За його словами, ворог завдав удару по обласному центру, після чого відповідні служби розпочали обстеження територій.
Атака дронів
У місті під час атаки було чути вибухи, а на всій території Запорізької області оголошували повітряну тривогу. Наразі фахівці перевіряють можливі наслідки ударів та працюють на місцях подій.
Влада закликала мешканців перебувати в укриттях до повного відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки під час повітряних загроз.
Наслідки ворожої атаки
Пізніше Федоров показав наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.
