Понад 50 разів росіяни вдарили по Дніпропетровщині: п’ятеро поранених. Постраждалий учора 13-річний хлопчик - у важкому стані

Упродовж дня 4 травня російські війська понад 50 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією й авіабомбою, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

Понівечені підприємство, інфраструктура, дитячий садок, заправка, приватні будинки, автомобілі.

Унаслідок російських ударів постраждали п’ятеро людей. Усі лікуватимуться амбулаторно.

Синельниківський район

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Пошкоджено житловий будинок та автомобілі.

Атака 3 травня

За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Синельниківський район постраждав 13-річний хлопчик. У важкому стані його доправили до обласної лікарні у Дніпрі.

Безкарність з боку зеленського породжує терор. Де наша відповідь, хер його волохатого гнома знає.
04.05.2026 19:19 Відповісти
 
 