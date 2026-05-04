Росіяни масовано били по Нікопольщині та Синельниківщині: пожежі й руйнування. ФОТОрепортаж
Російська артилерія та дрони знову атакували Дніпропетровщину. Під ударом опинилися Нікопольщина, Синельниківський та Криворізький райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.
Нікопольський район
Через вчорашні атаки у Марганці постраждала 41-річна жінка, їй надали необхідну допомогу.
Окупанти били дронами й артилерією по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.
Сталася пожежа. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, пожежний підрозділ та інфраструктура.
Синельниківський район
Внаслідок атаки БпЛА у Петропавлівській громаді пошкоджена інфраструктура.
Криворізький район
Через ворожі атаки у Зеленодольській громаді пошкоджена інфраструктура.
