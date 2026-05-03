Атака РФ на Дніпропетровщину: ворог ударив поруч із автобусом, який перевозив 40 дітей. Поранено 10-річного хлопчика та 5 дорослих (оновлено). ФОТО
Ворог завдав удару поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Шестеро поранених, серед них дитина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
За даними ОВА, зайнялася вантажівка. Пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.
"Поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
"Ушпиталені й п'ятеро дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка. 40-річна жінка - "важка". Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
За даними ДСНС, внаслідок атаки спалахнув вантажний автомобіль, який перевозив продукти харчування, пошкоджені інші транспортні засоби. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу.
Що з дітьми, яких перевозив автобус?
Як інформує голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, близько 40 дітей з автобуса вже у Затишнянській громаді.
"Громада готує гарячу їжу. Чекають батьків із Запоріжжя. Ті, кого не встигнуть забрати сьогодні, залишаться на ніч у громаді. Голова громади та місцеві поруч. Працюють, щоб підтримати дітей і стабілізувати їхній стан. Діти їхали на відпочинок до Івано-Франківської області", - уточнив він.
Може вам обом здалося що я радію від того що рашисти мало діией не вбили?
Я лише дивуюсь чи кацапи знали що в автобусі діти, чи просто били дроном лише аби вбити кого-небудь.
На відпочинок везли дітей? Чи на показовий концерт для "начальства"?