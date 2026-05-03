3 573 14

Атака РФ на Дніпропетровщину: ворог ударив поруч із автобусом, який перевозив 40 дітей. Поранено 10-річного хлопчика та 5 дорослих (оновлено). ФОТО

Ворог завдав удару поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Шестеро поранених, серед них дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

За даними ОВА, зайнялася вантажівка. Пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.

"Поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

"Ушпиталені й п'ятеро дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка. 40-річна жінка - "важка". Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, внаслідок атаки спалахнув вантажний автомобіль, який перевозив продукти харчування, пошкоджені інші транспортні засоби. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу.

Що з дітьми, яких перевозив автобус?

Як інформує голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, близько 40 дітей з автобуса вже у Затишнянській громаді.

"Громада готує гарячу їжу. Чекають батьків із Запоріжжя. Ті, кого не встигнуть забрати сьогодні, залишаться на ніч у громаді. Голова громади та місцеві поруч. Працюють, щоб підтримати дітей і стабілізувати їхній стан. Діти їхали на відпочинок до Івано-Франківської області", - уточнив він.

Ну підАри кончені. Шо тут говорити...
03.05.2026 10:57 Відповісти
А це їх спиняло, хоч раз?
03.05.2026 11:41 Відповісти
Рашисти це варвар свою нікчемність вони показують в війні з мирним населенням ,тому всю рашиську нечисть треба тільки знищувати і насамперед воєних злочинців включаючи вище керівництво рашиської орди ,а також колоборантів і пропагандонів.
03.05.2026 11:06 Відповісти
Їм ні що не заважає це робити кожен день і п'ятий рік поспіль, бо їх містам подібне не загрожує.
03.05.2026 12:44 Відповісти
Рашисти це варвар свою нікчемність вони показують в війні з мирним населенням ,тому всю рашиську нечисть треба тільки знищувати і насамперед воєних злочинців включаючи вище керівництво рашиської орди ,а також колоборантів і пропагандонів.
03.05.2026 11:06 Відповісти
Вони що написали на автобусі «Дети»?
03.05.2026 11:23 Відповісти
А це їх спиняло, хоч раз?
03.05.2026 11:41 Відповісти
Бомбардування театру в Маріуполі показало що напис не врятував, а лише зробив його першочерговою ціллю.
03.05.2026 12:51 Відповісти
Ну ти зовісм відірване, чи кацап!
03.05.2026 12:00 Відповісти
Дибільно-цинічний висер... Коли виїжджав із Бучі , на більшості спалених авто був цей напис... тільки українською. Твоїм родичам начхати на такі написи, навпаки - це їх збуджує..
03.05.2026 14:23 Відповісти
Що я такого написав, що тобі і твоєму колезі вище пердак розбомбило?
Може вам обом здалося що я радію від того що рашисти мало діией не вбили?
Я лише дивуюсь чи кацапи знали що в автобусі діти, чи просто били дроном лише аби вбити кого-небудь.
03.05.2026 16:06 Відповісти
03.05.2026 12:16 Відповісти
Не розумію які можуть бути масові зібрання під час геноциду? У фронтовій області? В стислому просторі одного автобусу ??
На відпочинок везли дітей? Чи на показовий концерт для "начальства"?
03.05.2026 12:21 Відповісти
Путлер на вищу міру заробляє! Як і нацистських злочинців - через повішання...
03.05.2026 13:58 Відповісти
 
 