Атака РФ на Днепропетровщину: враг ударил рядом с автобусом, перевозившим 40 детей. Ранен 10-летний мальчик и 5 взрослых (обновлено). ФОТО

Враг нанес удар вблизи АЗС в Криничанской общине Днепропетровской области. Шесть человек ранены, среди них - ребенок.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

По данным ОГА, загорелся грузовик. Поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. На момент атаки дети успели покинуть транспорт. Сейчас их эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.

"Ранен 10-летний мальчик. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

"Госпитализированы и пятеро взрослых. Среди них беременная 21-летняя женщина. 40-летняя женщина - в "тяжелом" состоянии. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.





Обновленная информация

По данным ГСЧС, в результате атаки вспыхнул грузовой автомобиль, перевозивший продукты питания, повреждены другие транспортные средства. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар.









Что с детьми, которых перевозил автобус?

Как информирует председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, около 40 детей из автобуса уже в Затишнянской громаде.

"Громада готовит горячую еду. Ждут родителей из Запорожья. Те, кого не успеют забрать сегодня, останутся на ночь в громаде. Председатель громады и местные рядом. Работают, чтобы поддержать детей и стабилизировать их состояние. Дети ехали на отдых в Ивано-Франковскую область", - уточнил он.