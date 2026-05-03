РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8320 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
3 311 14

Атака РФ на Днепропетровщину: враг ударил рядом с автобусом, перевозившим 40 детей. Ранен 10-летний мальчик и 5 взрослых (обновлено). ФОТО

Враг нанес удар вблизи АЗС в Криничанской общине Днепропетровской области. Шесть человек ранены, среди них - ребенок.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки

По данным ОГА, загорелся грузовик. Поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. На момент атаки дети успели покинуть транспорт. Сейчас их эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.

"Ранен 10-летний мальчик. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

"Госпитализированы и пятеро взрослых. Среди них беременная 21-летняя женщина. 40-летняя женщина - в "тяжелом" состоянии. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

удар по автобусу
удар по автобусу

Обновленная информация

По данным ГСЧС, в результате атаки вспыхнул грузовой автомобиль, перевозивший продукты питания, повреждены другие транспортные средства. Чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар.

удар по Дніпропетровщині
удар по Дніпропетровщині
удар по Дніпропетровщині
удар по Дніпропетровщині

Что с детьми, которых перевозил автобус?

Как информирует председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, около 40 детей из автобуса уже в Затишнянской громаде.

"Громада готовит горячую еду. Ждут родителей из Запорожья. Те, кого не успеют забрать сегодня, останутся на ночь в громаде. Председатель громады и местные рядом. Работают, чтобы поддержать детей и стабилизировать их состояние. Дети ехали на отдых в Ивано-Франковскую область", - уточнил он.

Автор: 

Днепропетровская область (5137) Каменский район (27) Кринички (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ну підАри кончені. Шо тут говорити...
показать весь комментарий
03.05.2026 10:57 Ответить
+7
А це їх спиняло, хоч раз?
показать весь комментарий
03.05.2026 11:41 Ответить
+5
Рашисти це варвар свою нікчемність вони показують в війні з мирним населенням ,тому всю рашиську нечисть треба тільки знищувати і насамперед воєних злочинців включаючи вище керівництво рашиської орди ,а також колоборантів і пропагандонів.
показать весь комментарий
03.05.2026 11:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну підАри кончені. Шо тут говорити...
показать весь комментарий
03.05.2026 10:57 Ответить
Їм ні що не заважає це робити кожен день і п'ятий рік поспіль, бо їх містам подібне не загрожує.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:44 Ответить
Рашисти це варвар свою нікчемність вони показують в війні з мирним населенням ,тому всю рашиську нечисть треба тільки знищувати і насамперед воєних злочинців включаючи вище керівництво рашиської орди ,а також колоборантів і пропагандонів.
показать весь комментарий
03.05.2026 11:06 Ответить
Вони що написали на автобусі «Дети»?
показать весь комментарий
03.05.2026 11:23 Ответить
А це їх спиняло, хоч раз?
показать весь комментарий
03.05.2026 11:41 Ответить
Бомбардування театру в Маріуполі показало що напис не врятував, а лише зробив його першочерговою ціллю.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:51 Ответить
Ну ти зовісм відірване, чи кацап!
показать весь комментарий
03.05.2026 12:00 Ответить
Дибільно-цинічний висер... Коли виїжджав із Бучі , на більшості спалених авто був цей напис... тільки українською. Твоїм родичам начхати на такі написи, навпаки - це їх збуджує..
показать весь комментарий
03.05.2026 14:23 Ответить
Що я такого написав, що тобі і твоєму колезі вище пердак розбомбило?
Може вам обом здалося що я радію від того що рашисти мало діией не вбили?
Я лише дивуюсь чи кацапи знали що в автобусі діти, чи просто били дроном лише аби вбити кого-небудь.
показать весь комментарий
03.05.2026 16:06 Ответить
https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/640/cpsprodpb/ba83/live/7f961cf0-df74-11f0-b67b-690*********.png.webp
показать весь комментарий
03.05.2026 12:16 Ответить
Не розумію які можуть бути масові зібрання під час геноциду? У фронтовій області? В стислому просторі одного автобусу ??
На відпочинок везли дітей? Чи на показовий концерт для "начальства"?
показать весь комментарий
03.05.2026 12:21 Ответить
Путлер на вищу міру заробляє! Як і нацистських злочинців - через повішання...
показать весь комментарий
03.05.2026 13:58 Ответить
 
 