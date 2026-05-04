Россияне массированно обстреливали Никопольский и Синельниковский районы: пожары и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российская артиллерия и дроны вновь обстреляли Днепропетровскую область. Под ударом оказались Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
В результате вчерашних атак в Марганце пострадала 41-летняя женщина, ей оказали необходимую помощь.
Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.
Произошел пожар. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, пожарное подразделение и инфраструктура.
Синельниковский район
В результате атаки БПЛА в Петропавловской громаде повреждена инфраструктура.
Криворожский район
В результате вражеских атак в Зеленодольской громаде повреждена инфраструктура.
