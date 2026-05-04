Россияне массированно обстреливали Никопольский и Синельниковский районы: пожары и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская артиллерия и дроны вновь обстреляли Днепропетровскую область. Под ударом оказались Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Никопольский район

В результате вчерашних атак в Марганце пострадала 41-летняя женщина, ей оказали необходимую помощь.

Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.

Произошел пожар. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, пожарное подразделение и инфраструктура.

Синельниковский район

В результате атаки БПЛА в Петропавловской громаде повреждена инфраструктура.

Криворожский район

В результате вражеских атак в Зеленодольской громаде повреждена инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Днепропетровскую область: враг нанес удар рядом с автобусом, который перевозил 40 детей. Ранены 10-летний мальчик и 5 взрослых (обновлено). ФОТО









