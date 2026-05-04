Более 50 раз россияне нанесли удары по Днепропетровщине: пять раненых. Пострадавший вчера 13-летний мальчик — в тяжелом состоянии
В течение дня 4 мая российские войска более 50 раз наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне наносили удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.
Повреждены предприятия, инфраструктура, детский сад, заправка, частные дома, автомобили.
Вследствие российских ударов пострадали пять человек. Все будут лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
В Синельниковском районе под ударом оказалась Покровская громада. Повреждены жилой дом и автомобили.
Атака 3 мая
По уточненной информации, вследствие вчерашней атаки на Синельниковский район пострадал 13-летний мальчик. В тяжелом состоянии его доставили в областную больницу в Днепре.
