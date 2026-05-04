Более 50 раз россияне нанесли удары по Днепропетровщине: пять раненых. Пострадавший вчера 13-летний мальчик — в тяжелом состоянии

В течение дня 4 мая российские войска более 50 раз наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе россияне наносили удары по Никополю, Червоногригоровской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.

Повреждены предприятия, инфраструктура, детский сад, заправка, частные дома, автомобили.

Вследствие российских ударов пострадали пять человек. Все будут лечиться амбулаторно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар РФ по Днепру: в общежитии погиб студент 2 курса Илья Безбожный. ФОТО

Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказалась Покровская громада. Повреждены жилой дом и автомобили.

Атака 3 мая

По уточненной информации, вследствие вчерашней атаки на Синельниковский район пострадал 13-летний мальчик. В тяжелом состоянии его доставили в областную больницу в Днепре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне массированно обстреливали Никопольский и Синельниковский районы: пожары и разрушения. ФОТОрепортаж