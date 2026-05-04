Ракетный удар РФ по Днепру: в общежитии погиб студент 2 курса Илья Безбожный. ФОТО

Вчера, 3 мая 2026 года, в общежитии во время вражеского удара по Днепру погиб студент ДНУ Илья Безбожный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепр Оперативный".

Что известно о погибшем?

Парень приехал в Днепр из Мирнограда, что в Донецкой области.

Илья учился на втором курсе по специальности "Инженерия программного обеспечения" факультета прикладной математики и информационных технологий.

Что предшествовало?

Напомним, что 3 мая российские войска нанесли удар по жилому кварталу Днепра, в результате чего погиб человек, также есть пострадавшие.

По данным ВК "Схід", Россия выпустила по Днепру 5 авиационных ракет, четыре из них удалось сбить.

