Ракетный удар РФ по Днепру: в общежитии погиб студент 2 курса Илья Безбожный. ФОТО
Вчера, 3 мая 2026 года, в общежитии во время вражеского удара по Днепру погиб студент ДНУ Илья Безбожный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепр Оперативный".
Что известно о погибшем?
Парень приехал в Днепр из Мирнограда, что в Донецкой области.
Илья учился на втором курсе по специальности "Инженерия программного обеспечения" факультета прикладной математики и информационных технологий.
Что предшествовало?
Напомним, что 3 мая российские войска нанесли удар по жилому кварталу Днепра, в результате чего погиб человек, также есть пострадавшие.
По данным ВК "Схід", Россия выпустила по Днепру 5 авиационных ракет, четыре из них удалось сбить.
