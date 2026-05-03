Россия выпустила по Днепру 5 авиационных ракет, четыре из них удалось сбить, - ВК "Схід". ВИДЕО
Днём 3 мая российские захватчики обстреляли Днепр пятью управляемыми авиационными ракетами, 4 из которых удалось сбить Силам противовоздушной обороны.
Об этом сообщило Воздушное командование "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал 5 ракетами
"Около 15.00 противник нанес удар 5 управляемыми авиационными ракетами типа Х-59/69 с южного направления по г. Днепр. 4 ракеты были перехвачены и сбиты подразделениями воздушного командования "Восток", одна ракета не достигла цели в результате активного противодействия Сил обороны - информация уточняется. К сожалению, одна из сбитых ракет упала на жилую застройку. Именно поэтому в очередной раз призываем реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях", - говорится в сообщении.
Командование также показало кадры сбития вражеской управляемой авиационной ракеты из ПЗРК во время отражения ракетной атаки 3 мая.
РФ терроризирует круглосуточно
В комментарии "УП"начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что в течение последних суток противник терроризирует Украину воздушными атаками круглосуточно. РФ применяет значительное количество БПЛА, в частности большое количество дронов-имитаторов.
Он отметил, что враг делает это с целью истощения противовоздушной обороны Украины, ведь ПВО должна реагировать на дрон-имитатор соответствующим образом, применяя, например, зенитные БПЛА. В реальном времени трудно сразу определить тип цели, то есть отличить беспилотник-имитатор от настоящего ударного дрона, поэтому приходится задействовать соответствующие средства противодействия.
Атака на Днепр
Напомним, что сегодня, 3 мая, российские войска нанесли удар по жилому кварталу Днепра, в результате чего погиб человек, также есть пострадавшие.
Навигация Х-69 осуществляется с помощью спутников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1 ГЛОНАСС и https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS GPShttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69#cite_note-bulg2-3 [3] с инерциальным дублированием..
