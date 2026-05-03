РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8721 посетитель онлайн
Новости Видео Атака на Днепр
2 948 7

Россия выпустила по Днепру 5 авиационных ракет, четыре из них удалось сбить, - ВК "Схід". ВИДЕО

Днём 3 мая российские захватчики обстреляли Днепр пятью управляемыми авиационными ракетами, 4 из которых удалось сбить Силам противовоздушной обороны.

Об этом сообщило Воздушное командование "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг атаковал 5 ракетами

"Около 15.00 противник нанес удар 5 управляемыми авиационными ракетами типа Х-59/69 с южного направления по г. Днепр. 4 ракеты были перехвачены и сбиты подразделениями воздушного командования "Восток", одна ракета не достигла цели в результате активного противодействия Сил обороны - информация уточняется. К сожалению, одна из сбитых ракет упала на жилую застройку. Именно поэтому в очередной раз призываем реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях", - говорится в сообщении.

Командование также показало кадры сбития вражеской управляемой авиационной ракеты из ПЗРК во время отражения ракетной атаки 3 мая. 

РФ терроризирует круглосуточно

В комментарии "УП"начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что в течение последних суток противник терроризирует Украину воздушными атаками круглосуточно. РФ применяет значительное количество БПЛА, в частности большое количество дронов-имитаторов.

Он отметил, что враг делает это с целью истощения противовоздушной обороны Украины, ведь ПВО должна реагировать на дрон-имитатор соответствующим образом, применяя, например, зенитные БПЛА. В реальном времени трудно сразу определить тип цели, то есть отличить беспилотник-имитатор от настоящего ударного дрона, поэтому приходится задействовать соответствующие средства противодействия.

Смотрите также: Вакцинальный автобус попал под вражеский обстрел в пригороде Днепра: транспорт сгорел дотла, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Атака на Днепр

Напомним, что сегодня, 3 мая, российские войска нанесли удар по жилому кварталу Днепра, в результате чего погиб человек, также есть пострадавшие.

Смотрите также: Россияне нанесли удар по Днепру: один человек погиб, 11 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Днепр (4568) ракеты (3929) россия (97354) атака (1340) Игнат Юрий (663) Днепропетровская область (5137) Днепровский район (338)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
авіація ЗСУ у якості ППО !!!!!
показать весь комментарий
03.05.2026 18:21 Ответить
П'ята, яка "втратила нюх", впала в річку. Дивом відпочиваючі не постраждали.
показать весь комментарий
03.05.2026 18:24 Ответить
нюх у ццього кацапського "вироба№ поганенький

Навигация Х-69 осуществляется с помощью спутников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1 ГЛОНАСС и https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS GPShttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69#cite_note-bulg2-3 [3] с инерциальным дублированием..
показать весь комментарий
03.05.2026 18:43 Ответить
Буде повним провалом, якщо рашисти просто візьмуть і проведуть той "парад" перед зікуратом...
показать весь комментарий
03.05.2026 18:28 Ответить
якщо бахнути на мацкву тижневий запас дронів кількістю в кілька тисяч, то жодна їхня ППО не витримає, а небо москви буде нагадувати небо із «Ангелів пекла» (Hell's Angels, 1930) Говарда Хьюза

показать весь комментарий
03.05.2026 18:38 Ответить
рожевій фламінго Фраєр понта присвячується

Говорят, что за эти годы
Синей птицы пропал и след
Что в анналах родной природы
Этой твари в помине нет
Говорят, что в дальние страны
Подалась она навсегда....
показать весь комментарий
03.05.2026 18:29 Ответить
Зеля зі Шпігельшнацером випустили по москві вісім потужних пуків.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:09 Ответить
 
 