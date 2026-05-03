Россияне ударили по Днепру: один человек погиб, 11 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 3 мая, российские войска нанесли удар по жилому кварталу Днепра, в результате чего погиб человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в результате атаки повреждено общежитие.



Сообщается, что во время вражеского удара люди находились в подвале. Сейчас спасатели их эвакуируют.

Пострадавшие

По данным ОВА, в результате вражеской атаки на Днепр пострадали два человека.

24-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

37-летней женщине оказали помощь на месте.

Обновленная информация

Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

Среди них – 9-летняя девочка. Ей и двум взрослым медпомощь оказали на месте.

Один человек госпитализирован.

По последним данным, после вражеской атаки на Днепр медицинская помощь понадобилась восьми людям.

Половина из них - в больнице. Мужчины 21 и 24 лет и женщина 69 лет - в состоянии средней тяжести. Состояние 21-летней женщины медики оценивают как удовлетворительное.

Остальные – на амбулаторном лечении.

Обновление

В 17:03 глава ОВА Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки один человек погиб. Количество пострадавших возросло до 11, из них шестеро госпитализированы.

Смотрите: Вакцинальный автобус попал под вражеский обстрел в пригороде Днепра: транспорт сгорел дотла, - Минздрав. ФОТОрепортаж