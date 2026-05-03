Росіяни вдарили по Дніпру: одна людина загинула, 11 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 3 травня, російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого загинула людина, також є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджений гуртожиток.
Повідомляється, що люди під час ворожого удару були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють.
Постраждалі
За даними ОВА, через ворожу атаку на Дніпро постраждали двоє людей.
- 24-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.
- 37-річній жінці допомогу надали на місці.
Оновлена інформація
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб.
Серед них - 9-річна дівчинка. Їй і двом дорослим меддопомогу надали на місці.
Одна людина госпіталізована.
За останніми даними, після ворожої атаки на Дніпро медична допомога знадобилася вісьмом людям.
Половина з них у лікарні. Чоловіки 21 та 24 років і жінка 69 років в стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний.
Решта – на амбулаторному лікуванні.
Оновлення
О 17:03 очільник ОВА Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 11, з них шестеро – госпіталізовані.
Наслідки атаки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть генерали НАТО там розміщались...