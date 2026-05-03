Росіяни вдарили по Дніпру: одна людина загинула, 11 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 3 травня, російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого загинула людина, також є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджений гуртожиток.



Повідомляється, що люди під час ворожого удару були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють.

Постраждалі

За даними ОВА, через ворожу атаку на Дніпро постраждали двоє людей.

24-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.

37-річній жінці допомогу надали на місці.

Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб.

Серед них - 9-річна дівчинка. Їй і двом дорослим меддопомогу надали на місці.

Одна людина госпіталізована.

За останніми даними, після ворожої атаки на Дніпро медична допомога знадобилася вісьмом людям.

Половина з них у лікарні. Чоловіки 21 та 24 років і жінка 69 років в стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний.

Решта – на амбулаторному лікуванні.

Оновлення

О 17:03 очільник ОВА Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 11, з них шестеро – госпіталізовані.

