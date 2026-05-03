Новини Атака на Дніпро
3 675 3

Росіяни вдарили по Дніпру: одна людина загинула, 11 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 3 травня, російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого загинула людина, також є постраждалі. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджений гуртожиток.

Повідомляється, що люди під час ворожого удару були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють.

Постраждалі

За даними ОВА, через ворожу атаку на Дніпро постраждали двоє людей.

  • 24-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.
  • 37-річній жінці допомогу надали на місці.

Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб.

Серед них - 9-річна дівчинка. Їй і двом дорослим меддопомогу надали на місці.

Одна людина госпіталізована.

За останніми даними, після ворожої атаки на Дніпро медична допомога знадобилася вісьмом людям.

Половина з них у лікарні. Чоловіки 21 та 24 років і жінка 69 років в стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний.

Решта – на амбулаторному лікуванні.

Оновлення

О 17:03 очільник ОВА Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 11, з них шестеро – госпіталізовані.

Наслідки атаки

Удар РФ по Дніпру
Жахливо було в Дніпрі...
03.05.2026 16:39 Відповісти
І чим цим виродкам гуртожиток Держуніверситету заважав.
Мабуть генерали НАТО там розміщались...
03.05.2026 17:52 Відповісти
 
 