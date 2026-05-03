Росія випустила по Дніпру 5 авіаційних ракет, чотири з них вдалося збити, - ПвК "Схід". ВIДЕО

Вдень 3 травня російські загарбники атакували Дніпро п'ятьма керованими авіаційними ракетами, 4 з них вдалося збити Силам протиповітряної оборони.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував 5 ракетами

"Близько 15.00 противник завдав удару 5 керованими авіаційними ракетами типу Х-59/69 з південного напрямку по м.Дніпро. 4 ракети було перехоплено та збито підрозділами повітряного командування "Схід", одна ракета не досягла цілі внаслідок активної протидії Сил оборони - інформація уточнюється. На жаль, одна із збитих ракет впала на цивільну забудову. Саме тому вкотре закликаємо реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути в укриттях", - сказано в повідомленні.

Командування також показало кадри збиття ворожої керованої авіаційної ракети із ПЗРК під час відбиття ракетної атаки 03 травня. 

РФ тероризує цілодобово

У коментарі "УП" начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що впродовж останніх діб противник тероризує Україну повітряними атаками цілодобово. РФ застосовує значну кількість БпЛА, зокрема велику кількість дронів-імітаторів.

Він зазначив, що ворог робить це з метою виснаження протиповітряної оборони України, адже ППО має реагувати на дрон-імітатор теж відповідним чином, застосовуючи, наприклад зенітні БпЛА. В реальному режимі часу важко одразу встановити тип цілі, тобто відрізнити безпілотник-імітатор від справжнього ударного дрона, тому доводиться залучати відповідні засоби протидії.

Атака на Дніпро

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого загинула людина, також є постраждалі.

Дніпро ракети росія атака Ігнат Юрій Дніпропетровська область Дніпровський район
авіація ЗСУ у якості ППО !!!!!
03.05.2026 18:21 Відповісти
П'ята, яка "втратила нюх", впала в річку. Дивом відпочиваючі не постраждали.
03.05.2026 18:24 Відповісти
нюх у ццього кацапського "вироба№ поганенький

Навигация Х-69 осуществляется с помощью спутников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1 ГЛОНАСС и https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS GPShttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69#cite_note-bulg2-3 [3] с инерциальным дублированием..
03.05.2026 18:43 Відповісти
Буде повним провалом, якщо рашисти просто візьмуть і проведуть той "парад" перед зікуратом...
03.05.2026 18:28 Відповісти
якщо бахнути на мацкву тижневий запас дронів кількістю в кілька тисяч, то жодна їхня ППО не витримає, а небо москви буде нагадувати небо із «Ангелів пекла» (Hell's Angels, 1930) Говарда Хьюза

03.05.2026 18:38 Відповісти
03.05.2026 18:29 Відповісти
Рівень «розуму» залежить від того, якого результату ви хочете досягти: для примітивного епатажу чи тонкої іронії, для витонченого еротизму чи двозначності потрібні високий інтелект і розвинене почуття гумору. Наважуйтеся, і, можливо, в майбутньому щось вийде, на тлі того, як уміння писати вульгарності «доречно» там, де гинуть люди від кацапських виродків.
04.05.2026 18:28 Відповісти
03.05.2026 19:09 Відповісти
 
 