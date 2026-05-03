Росія випустила по Дніпру 5 авіаційних ракет, чотири з них вдалося збити, - ПвК "Схід". ВIДЕО
Вдень 3 травня російські загарбники атакували Дніпро п'ятьма керованими авіаційними ракетами, 4 з них вдалося збити Силам протиповітряної оборони.
Про це повідомило Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував 5 ракетами
"Близько 15.00 противник завдав удару 5 керованими авіаційними ракетами типу Х-59/69 з південного напрямку по м.Дніпро. 4 ракети було перехоплено та збито підрозділами повітряного командування "Схід", одна ракета не досягла цілі внаслідок активної протидії Сил оборони - інформація уточнюється. На жаль, одна із збитих ракет впала на цивільну забудову. Саме тому вкотре закликаємо реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути в укриттях", - сказано в повідомленні.
Командування також показало кадри збиття ворожої керованої авіаційної ракети із ПЗРК під час відбиття ракетної атаки 03 травня.
РФ тероризує цілодобово
У коментарі "УП" начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що впродовж останніх діб противник тероризує Україну повітряними атаками цілодобово. РФ застосовує значну кількість БпЛА, зокрема велику кількість дронів-імітаторів.
Він зазначив, що ворог робить це з метою виснаження протиповітряної оборони України, адже ППО має реагувати на дрон-імітатор теж відповідним чином, застосовуючи, наприклад зенітні БпЛА. В реальному режимі часу важко одразу встановити тип цілі, тобто відрізнити безпілотник-імітатор від справжнього ударного дрона, тому доводиться залучати відповідні засоби протидії.
Атака на Дніпро
Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого загинула людина, також є постраждалі.
