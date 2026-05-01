Дополнительные радары, РЭБ и экипажи: Зеленский анонсировал усиление ПВО для Днепра и Одессы

Президент Владимир Зеленский объявил об усилении противовоздушной обороны, в частности, в Днепре и Одессе.

Об этом он сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Массированная атака российских дронов

"Сегодня днем была еще одна массированная атака российских дронов – значительное количество, только с утра более 400 дронов, из них более двухсот – "Шахеды". Плотность атаки – высокая, и именно из-за этого, хотя и процент сбитых высок – триста восемьдесят восемь дронов сбито, – все же были попадания. Тернополь, Житомир, Ривненская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и наши громады. Мы усиливаем все направления защиты", – заявил глава государства.

Решения для Днепра и Одессы

В частности, по его словам, "уже есть решение по Днепру – военное командование и Министерство обороны анализируют каждую атаку и предлагают решения". Также есть решение и для Одессы.

"На Днепр – дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе – уже тоже есть больший процент сбитых, нужно – еще больше. Мы осознаем, что россияне плотностью атаки и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО. Будем противодействовать", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что украинская сторона ежедневно работает с партнерами, чтобы были компоненты ПВО против ракет.

"В апреле – обеспечили необходимые поставки, также были новые взносы в программу PURL. На май – задача аналогичная, и будем продолжать искать возможности для Украины, для усиления нашей обороны также и благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми раньше сотрудничества было меньше. Украинскую экспертизу в защите мы выводим на глобальный уровень. Каждая украинская компания, все наши производители, все наши разработчики, опыт наших военных в защите – это большой украинский актив. Эта сила должна только укрепляться, и я очень благодарен всем, кто реально этому помогает", – добавил Зеленский.

Атака российских дронов 1 мая

Напомним, что с утра 1 мая российские оккупанты запустили 409 БПЛА различных типов по Украине.

