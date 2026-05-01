Дополнительные радары, РЭБ и экипажи: Зеленский анонсировал усиление ПВО для Днепра и Одессы

Одесса и Днепр получат новые средства ПВО и РЭБ

Президент Владимир Зеленский объявил об усилении противовоздушной обороны, в частности, в Днепре и Одессе.

Об этом он сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Массированная атака российских дронов

"Сегодня днем была еще одна массированная атака российских дронов – значительное количество, только с утра более 400 дронов, из них более двухсот – "Шахеды". Плотность атаки – высокая, и именно из-за этого, хотя и процент сбитых высок – триста восемьдесят восемь дронов сбито, – все же были попадания. Тернополь, Житомир, Ривненская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и наши громады. Мы усиливаем все направления защиты", – заявил глава государства.

Читайте также: ПВО Украины уничтожила 190 из 210 вражеских дронов, – Воздушные силы

Решения для Днепра и Одессы 

В частности, по его словам, "уже есть решение по Днепру – военное командование и Министерство обороны анализируют каждую атаку и предлагают решения". Также есть решение и для Одессы. 

"На Днепр – дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе – уже тоже есть больший процент сбитых, нужно – еще больше. Мы осознаем, что россияне плотностью атаки и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО. Будем противодействовать", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что украинская сторона ежедневно работает с партнерами, чтобы были компоненты ПВО против ракет.

"В апреле – обеспечили необходимые поставки, также были новые взносы в программу PURL. На май – задача аналогичная, и будем продолжать искать возможности для Украины, для усиления нашей обороны также и благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми раньше сотрудничества было меньше. Украинскую экспертизу в защите мы выводим на глобальный уровень. Каждая украинская компания, все наши производители, все наши разработчики, опыт наших военных в защите – это большой украинский актив. Эта сила должна только укрепляться, и я очень благодарен всем, кто реально этому помогает", – добавил Зеленский.

Атака российских дронов 1 мая

Напомним, что с утра 1 мая российские оккупанты запустили 409 БПЛА различных типов по Украине.

Читайте также: Уже 24 компании присоединились к частной ПВО, – Минобороны

Днепр Зеленский Владимир Одесса Одесская область ПВО Днепропетровская область Днепровский район Одесский район
+16
Понесласть потужність після плівок .
показать весь комментарий
01.05.2026 20:19 Ответить
+10
а при Порошенку Одесу не обстрілювали.... я вітаю 73% з їх вибором зенаркєта.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:27 Ответить
+8
«Портрет», часом, не повідомив у відеозверненні хто такий «Вова»?
показать весь комментарий
01.05.2026 20:20 Ответить
Понесласть потужність після плівок .
показать весь комментарий
01.05.2026 20:19 Ответить
«Портрет», часом, не повідомив у відеозверненні хто такий «Вова»?
показать весь комментарий
01.05.2026 20:20 Ответить
порошенко
показать весь комментарий
02.05.2026 09:37 Ответить
а при Порошенку Одесу не обстрілювали.... я вітаю 73% з їх вибором зенаркєта.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:27 Ответить
Діде степан, ти або дурень, або в методичці в тебе так записано. Як можна порівнювати часи Порошенка і нинішні?

?
показать весь комментарий
01.05.2026 22:45 Ответить
Стидаюсь спитати: а де анонсоване найвеличнішим озброєння? Ракети, ППО, безпілотники (наземні і повітряні) в тисячах/міліонах штук? Де допомога від дії "безпекових угод" які воно понапідписувало майже три десятки? Де лендліз, який був схвалений обомами палатами в США, але на який "наполєончик" так і не погодився? Де такі ж справи проти "Файр Поінт", як і проти КБ "Луч"? Де "відрубані руки" за крадіжки з бюджету? Де все те, про що воно верещало на стадіоні у 2019-му?

Ну і на останок: де хоч одна виконана обіцянка цього "голобородьки", окрім "я ваш вирок" і "я вам нічего нє должен"?
показать весь комментарий
01.05.2026 20:27 Ответить
Хай би ще позвонив путіну і доповів. Чому тількинам ?
показать весь комментарий
01.05.2026 20:29 Ответить
відпотужнічав Оманський Вован по повній )
показать весь комментарий
01.05.2026 20:32 Ответить
Думаю,що це буде "вирок Одесі і Дніпру" Краще б помовчав .
показать весь комментарий
01.05.2026 20:47 Ответить
Язиком ти мастак.Навчився за сім років.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:04 Ответить
Язиком ти мастак.Навчився за сім років.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:04 Ответить
Пішли валом відволікалки від нової порції плівок. Від справи на Коломойського, до чергових перемог на фронті обіцянок.

показать весь комментарий
01.05.2026 21:22 Ответить
Після кожної аналогічної "потужної заяви" про Херсон(а їх від цього маланця було вже з десяток) ,у місті ставало все складніше і небезпечніше! Зараз -повна дупа!
показать весь комментарий
01.05.2026 21:42 Ответить
Співчуваю Херсон....у мене там родичи на тавріке другому ...навіть на початку війни такого пізд@ца не було...
показать весь комментарий
02.05.2026 07:13 Ответить
Краще б мовчав...бо обов'язково буде ***** (((((
показать весь комментарий
01.05.2026 21:45 Ответить
Вова ооманський взявся потужно знову за потужність
показать весь комментарий
01.05.2026 22:32 Ответить
А я не зрозумів чого це вночі сьогодні у нас навіть ніхто не стріляв по шахедам...а воно он що....ця зелена потвора почала цирк витворяти...**** кінчена жидовська....
показать весь комментарий
02.05.2026 07:11 Ответить
 
 