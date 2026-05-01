ПВО Украины уничтожила 190 из 210 вражеских дронов, - Воздушные силы

В ночь на 1 мая Россия атаковала Украину 210 беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами других типов.

Пуски БПЛА зафиксированысо следующих направлений:

  • Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым;
  • ТОТ Донецк.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Россия нанесла массированный удар 210 дронами: ПВО сбила 190 целей

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия атаки

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 10 локациях.

