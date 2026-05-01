ПВО Украины уничтожила 190 из 210 вражеских дронов, - Воздушные силы
В ночь на 1 мая Россия атаковала Украину 210 беспилотниками типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами других типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Пуски БПЛА зафиксированысо следующих направлений:
- Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым;
- ТОТ Донецк.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия атаки
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 10 локациях.
