ППО України знищила 190 із 210 ворожих дронів, - Повітряні сили

У ніч на 1 травня Росія атакувала Україну 210 безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пуски БпЛА зафіксовані із напрямків:

Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим;

ТОТ Донецьк.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки атаки

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

