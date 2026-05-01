ППО України знищила 190 із 210 ворожих дронів, - Повітряні сили
У ніч на 1 травня Росія атакувала Україну 210 безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами інших типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Пуски БпЛА зафіксовані із напрямків:
- Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим;
- ТОТ Донецьк.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки атаки
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
