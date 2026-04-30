170 із понад 300 екіпажів дронів-перехоплювачів ПС за рік не збили жодного "Шахеда", - Єлізаров

Ефективність Повітряних сил: команда Єлізарова провела аналітику

Командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів, що його команда провела аналітику ефективності екіпажів, що працюють із дронами-перехоплювачами.

Про це він заявив в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Він розповів, що коли команда прийшла у Повітряні сили, то перше, що було зроблено, - проведено аналітику: що відбувається в Повітряних силах із дронами-перехоплювачами, яка якість підготовки пілотів.

"В одній області ми провели експеримент і спробували імплементувати нашу модель. Там було 28 екіпажів – і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона.

Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами – їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші – менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного", - зазначив Єлізаров.

Ресурсу достатньо

На думку заступника командувача ПС, навіть того ресурсу, який уже мобілізований, зараз достатньо.

"Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати й аналізувати.

А всі кажуть: "Дайте людей, дайте людей". Але куди? Lasar's Group, наприклад, не ростуть вже 3 роки. Ми від початку вибудували структуру і ніколи не були ні полком, ні бригадою. Хоча зараз усі прагнуть ставати бригадами чи полками", - додав він.

Топ коментарі
Может нужно было думать головой, когда часть экипажей опытных ПВОшников переводили в пехоту? Не пришлось бы сейчас репу чухать.
30.04.2026 15:47
Ця стаття, це інформація для роздумів, а чи не забагато в нас сцянини в очі? Чи не забагато нам розповідають про успіхи і що то за успіхи?
30.04.2026 15:51
все починається з дебіла на місці головнокомандувача
30.04.2026 15:54
Батальйон штурмовиків💪
30.04.2026 15:46
Может нужно было думать головой, когда часть экипажей опытных ПВОшников переводили в пехоту? Не пришлось бы сейчас репу чухать.
30.04.2026 15:47
А что за грандиозный опыт нужен для поднятия дрона-перехватчика, чтобы сбить "шахед"?
30.04.2026 15:52
Запишіться на курси, там вам усе роскажуть.
30.04.2026 16:08
"Усе"- це що в даному випадку? "От вінта"?
30.04.2026 16:27
Вивчити усі кацапські й наші різновидності можливих цілей (щоб запобігти френдлі фаєр), навчитися керувати та обслуговувати різні різновиди дронів ппо, споряджати бк (курс взривотехніка), навчитися оперувати з системами обізнаності, вміти орієнтуватися на місцевості з повітря.
30.04.2026 16:52
О. Інструктор бойового підрозділу пише. Яка честь.
30.04.2026 18:03
Там всі свої. Щоб попасти в екіпаж потрібно десь 10 косарів і ти сидиш далеко від ронта у шоколаді або звязки і кум до кумв. Прям як малі діти. Що не знаєте наш нарід
30.04.2026 16:29
Тот который отличает экипажи сбившие более 10 шахедов, от тех, что не сбили за год ни одного.
30.04.2026 16:16
Ага. Над базой Раммштайн безнаказанно летают кацапские дроны. Отличайте дальше.
30.04.2026 16:26
Оно то, конечно, так, но все же за год экипаж ПВО мог бы хоть один дрон сбить.
30.04.2026 16:52
Тут теж є нюанси. Команди можуть перебувати там, де просто досі не літали "шлюхєди". Але це не означає, що їх слід розформовувати чи кудись переводити. Сьогодні не літають, завтра полетять.
Інша справа, якщо у них "пропущені". Тоді дійсно такі групи і нафіг не потрібні, їх слід замінити.
30.04.2026 17:16
100%
30.04.2026 17:51
За целый год ни одного не пролетело? Может тогда там так много экипажей не надо
30.04.2026 21:53
Под Одессой экипажи набрали с полицейских. Как вы думаете, какая у них результативность?
30.04.2026 18:32
На початку збивали, і ті рандомно падали на будинки.
30.04.2026 15:49
Не бреши. Падали на будинки шахеди, які НЕ збивали.
30.04.2026 16:29
Дурнику, шахеди можна і РЕБом заглушити, не обов'язково стріляти. Але звідки тобі це знати?
30.04.2026 16:32
Дурнику, ну звісно, звідки мені знати, Комета прямо переді мною на сусідньому столі зараз лежить, "дурнику", якщо ти знаєш, що це таке.
30.04.2026 16:34
Але премії отримували, і надбавки, гарно як!
30.04.2026 15:51
30.04.2026 15:51
30.04.2026 15:54
У говнокомандуючого є купа радників.
Ось від кого залежить прийняття рішень...
30.04.2026 16:45
потужний говорив, що дрони- перехоплювачі дуже ефетивні, а звідки тоді він це взяв і для чого це казав?
30.04.2026 15:54
Говорив те що написали. Взагалі, які претензії можуть бути до диктора?
30.04.2026 16:00
Вони то ефективні, коли в правильних руках.
30.04.2026 16:04
Сирський прознає - забере в штурми
30.04.2026 15:56
Проведіть навчання шоб робота дронарів була ефективною - а як інакше?
30.04.2026 15:56
Знову всіх в штурмовики поженуть, а потім знову будуть харю чухати, - чому шахеди сутками висять
30.04.2026 15:58
Рішення просте та давно довело свою результативність - зараплата від виробітку
30.04.2026 15:59
А якщо їх ставлять туди де шахед не літає?
Хіба це вина операторів ?
Може це камінчікив город Генералісіммуса міндіча, що у нього все геть бнзтолково робиться?)) так вже і стаття є .... За це діло )
30.04.2026 16:00
І цей називає людей ресурсом!
30.04.2026 16:03
Ви як малі діти! Не може розрахунок,який сидить,наприклад,у Вінниці,миттєво потрапити в Одесу,щоб збивати дрони і навпаки.
30.04.2026 16:06
Скрізь так. Хтось регулярно отримує премії за знищену техніку ворога, а хтось з автоматом місяцями сидить у своєму бліндажі, рахуючи прилітаючі КАБи.
30.04.2026 17:20
Якісь дивні підрахунки. Якщо 80% солдатів не вбили ні одного свинорилого то давайте й їх скоротимо.
Так само як і гепард, дрон ппо має фіксовану дальність, тому вочевидь є ділянки по яким шахеди цілий рік не пролітали, але це не значить, що якщо звідти взагалі прибрать ППО, то вони там не з'являться. Ну може статистика кількості пусків та вражень ще щось може сказати, але теж відносно.
На скільки я знаю впевненого контролю та наповненості екіпажами немає ніде.
30.04.2026 16:07
Цілком розумний перший крок нового заступника командуючого ПС.
Майже половина з отриманих у підпорядкування екіпажів має доведену ефективність - ноль збитих ворожих БпЛА за останній рік.
Другий крок - аналіз та виявлення реальних причин нульової ефективності.
Цікаво, яка причина буде визначеною топ списку причин? Адже щільність атак Геранями за останній рік лише зростала...
30.04.2026 16:09
Топ причина лише одна - в ті екіпажі переводилися за гроші, "по знайомству" і т.д. Це ті люди, які хотіли бути подалі від фронту та заодно отримувати всі виплати або навіть віддавати керівництву за "тепле місце".
30.04.2026 21:14
Візьмемо ситуацію - 3 місяці нам розказуть про те що водоканали атакуватимуть,поставили туди МВГ, поки ніхто не атакує. То в чому там вина МВГ ? Сьогодні не літять, а завтра прилетять
30.04.2026 16:11
Правда
30.04.2026 16:13
чекати теж робота
30.04.2026 16:16
Дуже часто в таких підрозділах - мобільних групах служать зовсім випадкові люди, які не мають навиків для збиття російського литючого лайна. Пальба з кулеметів вже давно не дає гарних результатів, а дрони- перехоплювачі - це зовсім не проста в керуванні зброя( дуже не проста)і її та фахівців по її застосуванню, остро не хватає всюди де летять шахеди, гербери, молнії, ланцети. Треби вирощувати та дуже цінувати справжніх фахівців ПВО, бо саме від них залежить життя мирного населення.
30.04.2026 16:17
Солдат спить - служба ідьот
30.04.2026 16:22
Поки оті дешеві перехоплювачі будуть керуватись операторами через окуляри - так і буде дуже сумнівна еффективність застосування. Самонаведенна частина потрібна - пустив і забув про шахед - там жеж нема системи захисту як у літака чи коптера. Теж саме і з кулеметними розрахунками - особливо у ночі - куди стріляти, хрін йього знає. Самонаведенні ракети малої дальності (15-20 км) , дешеві треба. У КБ Луч є такі і модернизуються. Але зеленский голубить міндічей, шілерманів - там можна вкрасти міліарди доларів.
30.04.2026 16:44
Це як рибака посеред Сахари судити за погану ефективність у риболовлі. Ви ідіоти: радійте шо є екіпажі, бо через ці діри рано чи пізно полетить, бо ждунів хватає і машрути здають
30.04.2026 16:52
Коли отримаємо звіт за екіпаж фламінго? 😂
30.04.2026 16:56
Легше за все звинуватити простого солдата,який по три доби на чергуванні,валиться з ніг а на добі відпочинку,повинен зробити ТО транспортного засобу,та перебрати зброю, але звичайно,винен як завжди,простий, мобілізований солдата,все як завжди.
30.04.2026 17:02
от живу я в селі. шахеди і крилаті ракети бачив не одноразово.
але тут от яке діло кацапи постійно моніторять наш захист. і якщо тієї весни-літо у нас чуть не через день стріляли, в сусідньому селі був пункт ПВО. то цієї зими-весни я чув/бачив не більше десятка шахедів і ні однієї крилатої ракети, а пункт ПВО прибрали.
те що група за рік нічого не збила, це не означає що вони нічого не робили, або не хотіли збивати.
30.04.2026 17:05
Навіщо чекати цілий рік, щоб це дізнатися?
30.04.2026 17:47
Може не треба в "екіпажі" ховати діточок "шановних" чиновників,а брати тільки тих,хто має здібності??
30.04.2026 18:05
Видно понабирали 50-ти річнів дідуганів які тільки берданки в руках тримали. Легше 6-ти річну дитину навчити керувати дроном ніж 50-ти річного діда
30.04.2026 18:24
Влада найгірше що могла то зробила. Дідів познімала з заводів і комбайнів і відправила їх керувати дронами, а до 25-ти рочків відпустили пити і гуляти або за кордон, замість того щоб посадити їх за пульти керування. Таке відчуття що країною керує ворог
30.04.2026 18:31
Ну это как раз объяснимо и нормально. Расчеты распределены по всей территории, шахеды не летают равномерно по все территории. Летают узким коридором штук по 100 сразу. Это не секрет. Создавая тем самым нагрузку всего на 5- 10% расчетов максимум. Это даёт шанс на прорыв тех самых 20 процентов которые таки прорываются. Остальные расчеты просто сидят на своих позициях, возможно месяцами. Но это не значит что завтра через низ не полетит стая. Кацапы не идиоты, тоже знают кто, где и сколько. Вот в Киеве много расчетов прикрывают объекты. Но обстрелов массовых именно шахедами небыло наверное пару месяцев, кроме одиночку разведосов. Ну и что их теперь расформировать? Ну так сразу после этого и прилетит, касапы это узнают сразу. Пока это все не будет работать более менее автономно без оператора с джойстиком, нужно будет много народу.
30.04.2026 18:29
Питання цікаві, але, як на мене, мають подвійне дно.
Так "Лазарі" дуже ефективні в ударних місіях (і це зафіксовано на відео)... але атакуючі дії і дії по обороні це, як кажуть в Одесі "...две большие разницы".
Уявимо реально.
Кожен екіпаж висувається на позиційний район не з власної ініціативи, а згідно наказу командування району ППО. Саме командування, на підставі аналізу, даних розвідки і т.д. планує конфігурацію розстановки мобільних груп, принаймні на поточну добу.
Виїхали, стали на позицію, зарядились, перевірили генератор, прожектор, зв'язок... що далі?
Правильно! Стоять екіпажі і чекають команди. Є команда - переїхали на нову позицію (наскільки дозволяють можливості техніки), стали, зробили ті ж дії по підготовці до роботи. Знову чекають.
Я вже не кажу що це очікування в полі, зимою або в багнюці.
На слух екіпаж нічого не чує, команд не надходить (від тих хто має картинку з радарів). Стоять.
А тепер ще ситуація - екіпаж чує звук БПЛА, встановлює азимут, але... дальність стрільби їх кулемета не дозволяє дістати.
Що робити? Правильно, доповісти про ситуацію і чекати команди. Які до них питання?
Питання може бути тільки тоді, коли тупо проспали, або не змогли зреагувати, або промазали і БПЛА пролетів. Ракети в мільйони доларів вартістю ************, а це 50-ти. річний кулемет від початку не конструйований під зенітні завдання. Як і ********** до нього. Та і підготовка стрільця для роботи по рухомих цілях це дороге заняття і потребує ВЕЛИЧЕЗНОГО настрілу.
Тепер про "подвійне дно". Все частіше почали з'являтися статті на кшатлт "...вдень вона виготовляє тістечка, а вночі полює на Шахеди".
Вловлюєте?
Це (як і в Раші, коли пропонують власникам підприємств самим вирішувати питання ППО об'єкта).
Тобто мораль така, хочете щільніше ППО міст та ін. панове мери - організовуйте людей, а залізо (кулемети та БК) ми вам дамо.
Так так би і сказали, а то натякають типу на скорочення екіпажів ППО. Не перший раз - щось вирішимо. Але це не натяки повинні бути а пряма вказівка.
Але ж, тут є і економічна складова - людина не може вдень працювати на роботі, а цілу ніч стояти на холоді чи під дощем біля кулемета. Це повинно бути організованою і платною роботою (бо на що ж жити) ці люди не комбатанти і якщо загинуть чи будуть травмовані, як це кваліфікувати.
Ну і багато інших нюансів...
Десь так.
30.04.2026 18:45
ВИСНОВОК ????
30.04.2026 19:13
ці які нічого не збили видно просто мазані , зявляються коли треба отримати зарплату
30.04.2026 20:34
Низька ефективність роботи екіпажів це в першу чергу показник непрофесіоналізму командування. Треба менше часу по банях вештатись, а більше приділяти уваги навчанню кадрів, оперативному контролю та аналізу, зв'язку і організації оборони.
30.04.2026 22:35
 
 