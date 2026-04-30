170 із понад 300 екіпажів дронів-перехоплювачів ПС за рік не збили жодного "Шахеда", - Єлізаров

Командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів, що його команда провела аналітику ефективності екіпажів, що працюють із дронами-перехоплювачами.

Про це він заявив в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він розповів, що коли команда прийшла у Повітряні сили, то перше, що було зроблено, - проведено аналітику: що відбувається в Повітряних силах із дронами-перехоплювачами, яка якість підготовки пілотів.

"В одній області ми провели експеримент і спробували імплементувати нашу модель. Там було 28 екіпажів – і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона.

Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами – їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші – менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного", - зазначив Єлізаров.

Ресурсу достатньо

На думку заступника командувача ПС, навіть того ресурсу, який уже мобілізований, зараз достатньо.

"Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати й аналізувати.

А всі кажуть: "Дайте людей, дайте людей". Але куди? Lasar's Group, наприклад, не ростуть вже 3 роки. Ми від початку вибудували структуру і ніколи не були ні полком, ні бригадою. Хоча зараз усі прагнуть ставати бригадами чи полками", - додав він.

