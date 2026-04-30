170 із понад 300 екіпажів дронів-перехоплювачів ПС за рік не збили жодного "Шахеда", - Єлізаров
Командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів, що його команда провела аналітику ефективності екіпажів, що працюють із дронами-перехоплювачами.
Про це він заявив в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він розповів, що коли команда прийшла у Повітряні сили, то перше, що було зроблено, - проведено аналітику: що відбувається в Повітряних силах із дронами-перехоплювачами, яка якість підготовки пілотів.
"В одній області ми провели експеримент і спробували імплементувати нашу модель. Там було 28 екіпажів – і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона.
Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами – їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші – менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного", - зазначив Єлізаров.
Ресурсу достатньо
На думку заступника командувача ПС, навіть того ресурсу, який уже мобілізований, зараз достатньо.
"Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати й аналізувати.
А всі кажуть: "Дайте людей, дайте людей". Але куди? Lasar's Group, наприклад, не ростуть вже 3 роки. Ми від початку вибудували структуру і ніколи не були ні полком, ні бригадою. Хоча зараз усі прагнуть ставати бригадами чи полками", - додав він.
Інша справа, якщо у них "пропущені". Тоді дійсно такі групи і нафіг не потрібні, їх слід замінити.
Ось від кого залежить прийняття рішень...
Хіба це вина операторів ?
Може це камінчікив город Генералісіммуса міндіча, що у нього все геть бнзтолково робиться?)) так вже і стаття є .... За це діло )
Так само як і гепард, дрон ппо має фіксовану дальність, тому вочевидь є ділянки по яким шахеди цілий рік не пролітали, але це не значить, що якщо звідти взагалі прибрать ППО, то вони там не з'являться. Ну може статистика кількості пусків та вражень ще щось може сказати, але теж відносно.
На скільки я знаю впевненого контролю та наповненості екіпажами немає ніде.
Майже половина з отриманих у підпорядкування екіпажів має доведену ефективність - ноль збитих ворожих БпЛА за останній рік.
Другий крок - аналіз та виявлення реальних причин нульової ефективності.
Цікаво, яка причина буде визначеною топ списку причин? Адже щільність атак Геранями за останній рік лише зростала...
але тут от яке діло кацапи постійно моніторять наш захист. і якщо тієї весни-літо у нас чуть не через день стріляли, в сусідньому селі був пункт ПВО. то цієї зими-весни я чув/бачив не більше десятка шахедів і ні однієї крилатої ракети, а пункт ПВО прибрали.
те що група за рік нічого не збила, це не означає що вони нічого не робили, або не хотіли збивати.
Так "Лазарі" дуже ефективні в ударних місіях (і це зафіксовано на відео)... але атакуючі дії і дії по обороні це, як кажуть в Одесі "...две большие разницы".
Уявимо реально.
Кожен екіпаж висувається на позиційний район не з власної ініціативи, а згідно наказу командування району ППО. Саме командування, на підставі аналізу, даних розвідки і т.д. планує конфігурацію розстановки мобільних груп, принаймні на поточну добу.
Виїхали, стали на позицію, зарядились, перевірили генератор, прожектор, зв'язок... що далі?
Правильно! Стоять екіпажі і чекають команди. Є команда - переїхали на нову позицію (наскільки дозволяють можливості техніки), стали, зробили ті ж дії по підготовці до роботи. Знову чекають.
Я вже не кажу що це очікування в полі, зимою або в багнюці.
На слух екіпаж нічого не чує, команд не надходить (від тих хто має картинку з радарів). Стоять.
А тепер ще ситуація - екіпаж чує звук БПЛА, встановлює азимут, але... дальність стрільби їх кулемета не дозволяє дістати.
Що робити? Правильно, доповісти про ситуацію і чекати команди. Які до них питання?
Питання може бути тільки тоді, коли тупо проспали, або не змогли зреагувати, або промазали і БПЛА пролетів. Ракети в мільйони доларів вартістю ************, а це 50-ти. річний кулемет від початку не конструйований під зенітні завдання. Як і ********** до нього. Та і підготовка стрільця для роботи по рухомих цілях це дороге заняття і потребує ВЕЛИЧЕЗНОГО настрілу.
Тепер про "подвійне дно". Все частіше почали з'являтися статті на кшатлт "...вдень вона виготовляє тістечка, а вночі полює на Шахеди".
Вловлюєте?
Це (як і в Раші, коли пропонують власникам підприємств самим вирішувати питання ППО об'єкта).
Тобто мораль така, хочете щільніше ППО міст та ін. панове мери - організовуйте людей, а залізо (кулемети та БК) ми вам дамо.
Так так би і сказали, а то натякають типу на скорочення екіпажів ППО. Не перший раз - щось вирішимо. Але це не натяки повинні бути а пряма вказівка.
Але ж, тут є і економічна складова - людина не може вдень працювати на роботі, а цілу ніч стояти на холоді чи під дощем біля кулемета. Це повинно бути організованою і платною роботою (бо на що ж жити) ці люди не комбатанти і якщо загинуть чи будуть травмовані, як це кваліфікувати.
Ну і багато інших нюансів...
Десь так.