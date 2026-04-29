Пілоти 39-ї бригади на винищувачах Су-27 виконують бойові завдання під загрозою ППО ворога. ВIДЕО
Пілоти 39-ї бригади тактичної авіації на літаках Су-27 виконують бойові завдання у найгарячіших районах уздовж лінії фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, працюючи в умовах постійної загрози з боку протиповітряної оборони противника, льотчики успішно виконують поставлені завдання та повертаються на оперативні аеродроми з результатом.
"Продовжуємо наближати нашу Перемогу!" — прокоментували відео в командуванні.
На оприлюднених кадрах зафіксовано реальні епізоди бойової роботи українських пілотів.
