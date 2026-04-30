170 из более чем 300 экипажей дронов-перехватчиков ВВС за год не сбили ни одного "Шахеда", - Елизаров
Командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров рассказал, что его команда провела анализ эффективности экипажей, работающих с дронами-перехватчиками.
Об этом он заявил в интервью УП, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что когда команда пришла в Воздушные силы, то первое, что было сделано, – проведена аналитика: что происходит в Воздушных силах с дронами-перехватчиками, каково качество подготовки пилотов.
"В одной области мы провели эксперимент и попытались внедрить нашу модель. Там было 28 экипажей – и из них 24 за последний год не сбили ни одного дрона.
Мы пошли дальше. Взяли все экипажи, которые были под нашим началом – их более 300. Из них 66 сбили более 10 "Шахедов", остальные – менее 10. А 170 экипажей за год не сбили ни одного", – отметил Елизаров.
Ресурса достаточно
По мнению заместителя командующего ВВС, даже того ресурса, который уже мобилизован, сейчас достаточно.
"Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать.
А все говорят: "Дайте людей, дайте людей". Но куда? Lasar's Group, например, не растет уже 3 года. Мы с самого начала выстроили структуру и никогда не были ни полком, ни бригадой. Хотя сейчас все стремятся становиться бригадами или полками", – добавил он.
Інша справа, якщо у них "пропущені". Тоді дійсно такі групи і нафіг не потрібні, їх слід замінити.
Ось від кого залежить прийняття рішень...
Хіба це вина операторів ?
Може це камінчікив город Генералісіммуса міндіча, що у нього все геть бнзтолково робиться?)) так вже і стаття є .... За це діло )
Так само як і гепард, дрон ппо має фіксовану дальність, тому вочевидь є ділянки по яким шахеди цілий рік не пролітали, але це не значить, що якщо звідти взагалі прибрать ППО, то вони там не з'являться. Ну може статистика кількості пусків та вражень ще щось може сказати, але теж відносно.
На скільки я знаю впевненого контролю та наповненості екіпажами немає ніде.
Майже половина з отриманих у підпорядкування екіпажів має доведену ефективність - ноль збитих ворожих БпЛА за останній рік.
Другий крок - аналіз та виявлення реальних причин нульової ефективності.
Цікаво, яка причина буде визначеною топ списку причин? Адже щільність атак Геранями за останній рік лише зростала...
але тут от яке діло кацапи постійно моніторять наш захист. і якщо тієї весни-літо у нас чуть не через день стріляли, в сусідньому селі був пункт ПВО. то цієї зими-весни я чув/бачив не більше десятка шахедів і ні однієї крилатої ракети, а пункт ПВО прибрали.
те що група за рік нічого не збила, це не означає що вони нічого не робили, або не хотіли збивати.
Так "Лазарі" дуже ефективні в ударних місіях (і це зафіксовано на відео)... але атакуючі дії і дії по обороні це, як кажуть в Одесі "...две большие разницы".
Уявимо реально.
Кожен екіпаж висувається на позиційний район не з власної ініціативи, а згідно наказу командування району ППО. Саме командування, на підставі аналізу, даних розвідки і т.д. планує конфігурацію розстановки мобільних груп, принаймні на поточну добу.
Виїхали, стали на позицію, зарядились, перевірили генератор, прожектор, зв'язок... що далі?
Правильно! Стоять екіпажі і чекають команди. Є команда - переїхали на нову позицію (наскільки дозволяють можливості техніки), стали, зробили ті ж дії по підготовці до роботи. Знову чекають.
Я вже не кажу що це очікування в полі, зимою або в багнюці.
На слух екіпаж нічого не чує, команд не надходить (від тих хто має картинку з радарів). Стоять.
А тепер ще ситуація - екіпаж чує звук БПЛА, встановлює азимут, але... дальність стрільби їх кулемета не дозволяє дістати.
Що робити? Правильно, доповісти про ситуацію і чекати команди. Які до них питання?
Питання може бути тільки тоді, коли тупо проспали, або не змогли зреагувати, або промазали і БПЛА пролетів. Ракети в мільйони доларів вартістю ************, а це 50-ти. річний кулемет від початку не конструйований під зенітні завдання. Як і ********** до нього. Та і підготовка стрільця для роботи по рухомих цілях це дороге заняття і потребує ВЕЛИЧЕЗНОГО настрілу.
Тепер про "подвійне дно". Все частіше почали з'являтися статті на кшатлт "...вдень вона виготовляє тістечка, а вночі полює на Шахеди".
Вловлюєте?
Це (як і в Раші, коли пропонують власникам підприємств самим вирішувати питання ППО об'єкта).
Тобто мораль така, хочете щільніше ППО міст та ін. панове мери - організовуйте людей, а залізо (кулемети та БК) ми вам дамо.
Так так би і сказали, а то натякають типу на скорочення екіпажів ППО. Не перший раз - щось вирішимо. Але це не натяки повинні бути а пряма вказівка.
Але ж, тут є і економічна складова - людина не може вдень працювати на роботі, а цілу ніч стояти на холоді чи під дощем біля кулемета. Це повинно бути організованою і платною роботою (бо на що ж жити) ці люди не комбатанти і якщо загинуть чи будуть травмовані, як це кваліфікувати.
Ну і багато інших нюансів...
Десь так.