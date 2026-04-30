170 из более чем 300 экипажей дронов-перехватчиков ВВС за год не сбили ни одного "Шахеда", - Елизаров

Командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров рассказал, что его команда провела анализ эффективности экипажей, работающих с дронами-перехватчиками.

Об этом он заявил в интервью УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он рассказал, что когда команда пришла в Воздушные силы, то первое, что было сделано, – проведена аналитика: что происходит в Воздушных силах с дронами-перехватчиками, каково качество подготовки пилотов.

"В одной области мы провели эксперимент и попытались внедрить нашу модель. Там было 28 экипажей – и из них 24 за последний год не сбили ни одного дрона.

Мы пошли дальше. Взяли все экипажи, которые были под нашим началом – их более 300. Из них 66 сбили более 10 "Шахедов", остальные – менее 10. А 170 экипажей за год не сбили ни одного", – отметил Елизаров.

Ресурса достаточно

По мнению заместителя командующего ВВС, даже того ресурса, который уже мобилизован, сейчас достаточно.

"Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать.

А все говорят: "Дайте людей, дайте людей". Но куда? Lasar's Group, например, не растет уже 3 года. Мы с самого начала выстроили структуру и никогда не были ни полком, ни бригадой. Хотя сейчас все стремятся становиться бригадами или полками", – добавил он.

