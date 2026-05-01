Уже 24 компании присоединились к частной ПВО, - Минобороны

По состоянию на апрель 2026 года к проекту частной ПВО присоединились 24 компании.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, частная ПВО – это одна из составляющих многоуровневой системы противовоздушной обороны страны. Это предприятия различных форм собственности из разных областей Украины, в частности Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и других.

Что известно о проекте

Сообщается, что проект частной ПВО стартовал в конце 2025 года по инициативе Министерства обороны Украины для дополнительной защиты работников и производственных мощностей предприятий, которые ежедневно становятся мишенью дроновых атак врага.

Частная ПВО – не самостоятельная неконтролируемая единица. Это одна из составляющих многоуровневой системы противовоздушной обороны страны под управлением Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.

Состав частной ПВО

Группы частной ПВО состоят из гражданских работников, прошедших обучение, имеющих необходимые сертификаты, допуски и отвечающих определенным требованиям. В рамках действующего законодательства и по согласованию с Воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ им предоставлено право применять определенные средства ПВО на определенном участке, в определенное время для защиты от воздушных атак врага.

Как сообщили в Минобороны, к группам частной ПВО присоединяются лица, которые в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву в Силы обороны Украины. Соответственно, они не получают отсрочку от призыва за участие в группе. Также это могут быть представители военизированной охраны, если таковые имеются на предприятии.

Что предшествовало